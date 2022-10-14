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Запуск ракеты в Северной Корее
Запуск ракеты в Северной КорееФото: KIM HONG-JI/REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

КНДР провела ракетные стрельбы возле границы с Южной Кореей

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Около десяти самолетов КНДР приблизились к границе и выпустили почти 150 ракет, которые упали в море. Южная Корея ввела впервые за пять лет ввела санкции против Пхеньяна.

https://www.dw.com/ru/kndr-provela-raketnye-strelby-vozle-granicy-s-uznoj-koreej/a-63438474

Северная Корея в пятницу, 14 октября, вновь осуществила запуск ракеты малой дальности, которая упала в море к востоку от Корейского полуострова. По сообщению Минобороны Южной Кореи, это очередные испытания в рамках целой серии ракетных пусков, осуществленных в КНДР в последнее время.

Помимо этого, около десяти северокорейских боевых самолетов приблизились к хорошо укрепленной границе КНДР и выпустили в сторону моря почти 170 ракет. В ответ Южная Корея подняла свои боевые самолеты. Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил КНДР за дальнейшую эскалацию напряженности, назвав действия Пхеньяна нарушением двустороннего военного пакета 2018 года, который запрещает "враждебные действия" в пограничном регионе.

На фоне нового обострения напряженности на Корейском полуострове Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против Пхеньяна. В черный список включены 15 человек и 16 учреждений КНДР, связанных с ракетной программой Северной Кореи.

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