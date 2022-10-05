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Запуск США и Южной Кореей ракеты типа ATACMS во время совместных учений 5 октября 2022 года
Запуск США и Южной Кореей ракеты типа ATACMS во время совместных ученийФото: South Korea Defense Ministry/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

Сеул и Вашингтон провели пуск ракет в ответ на действия КНДР

Александра Иванова
2 ч. назад

Американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Южной Кореей, упала на территории военной базы.

https://www.dw.com/ru/uznaa-korea-i-ssa-proveli-ispytania-raket-v-otvet-na-dejstvia-kndr/a-63335747

США и Южная Корея провели по два испытательных запуска ракет класса земля-земля, реагируя на состоявшийся днем ранее запуск баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает в среду, 5 октября, южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на Генштаб страны.

Указывается, что американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Южной Кореей, упала на территории военной базы, пострадавших при этом инциденте не было.

Международная реакция на запуск ракеты КНДР

С конца сентября КНДР произвела четыре испытательных запуска, выпустив как минимум пять ракет.

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета средней дальности пролетела над регионом Тохоку на японском острове Хонсю, что вызвало возмущение Токио, Сеула и других представителей международного сообщества.

Так, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида осудилииспытание в совместном заявлении "самым решительным образом". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также говорил о "явной эскалации".

В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал, что Пхеньян  "столкнется с жесткой реакцией" военных его страны, ее союзников и международного сообщества.

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