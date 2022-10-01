Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

Две баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 км, сообщают военные Южной Кореи. Это уже четвертые ракетные испытания Пхеньяна за неделю.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи. Издание The Japan Times со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии пишет, что обе ракеты упали в море, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

По данным южнокорейских военных, ракеты малой дальности были выпущены в районе 7 утра местного времени (около 01.00 мск) в субботу, 1 октября. Ракеты пролетели около 350 км, максимальная высота достигала 30 км, сообщили в ОКНШ.

Это уже четвертый пуск ракет Пхеньяном за неделю. В частности, КНДР провела испытание двух баллистических ракет 29 сентября, всего через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис покинула Южную Корею.

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