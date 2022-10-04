Япония резко осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над регионом Тохоку на острове Хонсю, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на правительство страны.

Япония резко осуждает "варварские действия" Северной Кореи. Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида во вторник, 4 октября, комментируя проведенный перед этим Пхеньяном запуск баллистической ракеты. В связи с этим инцидентом в Японии прошло совещание правительственного комитета по национальной безопасности.

Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".

Как передает японский телеканал NHK со ссылкой на правительство страны, ракета упала в Тихий океан за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев перед этим над японским регионом Тохоку на острове Хонсю. По данным телеканала, ракета находилась в воздухе 20 минут. Со своей стороны генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно указал, что она пролетела расстояние в 4600 км.

Сеул обещает Пхеньяну "жесткую реакцию"

С критикой в адрес Пхеньяна выступил также президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Северная Корея столкнется с жесткой реакцией наших военных, наших союзников и международного сообщества", - пообещал он.

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