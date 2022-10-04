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Сообщение японского телеканала NHK о запуске КНДР баллистической ракеты, 4 октября 2022 года
Сообщение японского телеканала NHK о запуске КНДР баллистической ракетыФото: Stanislav Kogiku/ picturedesk.com/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

Япония резко осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Александра Иванова
14 мин. назад

Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над регионом Тохоку на острове Хонсю, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на правительство страны.

https://www.dw.com/ru/aponia-rezko-osudila-severokorejskij-zapusk-ballisticeskoj-rakety/a-63324673

Япония резко осуждает "варварские действия" Северной Кореи. Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида во вторник, 4 октября, комментируя проведенный перед этим Пхеньяном запуск баллистической ракеты. В связи с этим инцидентом в Японии прошло совещание правительственного комитета по национальной безопасности.

Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".

Как передает японский телеканал NHK со ссылкой на правительство страны, ракета упала в Тихий океан за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев перед этим над японским регионом Тохоку на острове Хонсю. По данным телеканала, ракета находилась в воздухе 20 минут. Со своей стороны генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно указал, что она пролетела расстояние в 4600 км.

Сеул обещает Пхеньяну "жесткую реакцию"

С критикой в адрес Пхеньяна выступил также президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Северная Корея столкнется с жесткой реакцией наших военных, наших союзников и международного сообщества", - пообещал он.

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