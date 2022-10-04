Япония резко осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Япония резко осуждает "варварские действия" Северной Кореи. Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида во вторник, 4 октября, комментируя проведенный перед этим Пхеньяном запуск баллистической ракеты. В связи с этим инцидентом в Японии прошло совещание правительственного комитета по национальной безопасности.
Ранее о запуске КНДР баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".
Как передает японский телеканал NHK со ссылкой на правительство страны, ракета упала в Тихий океан за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев перед этим над японским регионом Тохоку на острове Хонсю. По данным телеканала, ракета находилась в воздухе 20 минут. Со своей стороны генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно указал, что она пролетела расстояние в 4600 км.
Сеул обещает Пхеньяну "жесткую реакцию"
С критикой в адрес Пхеньяна выступил также президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Северная Корея столкнется с жесткой реакцией наших военных, наших союзников и международного сообщества", - пообещал он.