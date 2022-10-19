КНДР провела артиллерийские стрельбы у границ с Южной Кореей

Северная Корея выпустила около 250 артиллерийских снарядов, которые попали в буферные зоны у границ Республики Корея. В Сеуле обвинили Пхеньян в нарушении межкорейского соглашения 2018 года.

КНДР выпустила около 250 артиллерийских снарядов вблизи морских границ с Южной Кореей вечером 18 октября - на следующий день после того, как Сеул начал ежегодные военные учения. Об обстреле сообщил в среду, 19 октября, Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Военные Республики Корея сообщили, что снаряды не попали в южнокорейские территориальные воды, в итоге оказавшись в буферных зонах, которые были установлены в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, направленным на сокращение напряженности в отношениях двух стран.

Это уже второй случай подобного обстрела с 14 октября, когда было зафиксировано самое значительное прямое нарушение договоренностей 2018 года.

В Сеуле повышают боеготовность

Южнокорейские военные заявили, что Пхеньян должен прекратить провокации, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове. В Сеуле добавили, что повышают боеготовность и - в координации с США - внимательно следят за действиями Северной Кореи.

Представитель КНДР в свою очередь обрушился с критикой на южнокорейских военнослужащих за начало 17 октября 12-дневных полевых учений, назвав маневры репетицией вторжения. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что учения направлены на повышение оперативного потенциала для противостояния различным видам северокорейских провокаций, а также уточнили, что в этом году в маневрах будут задействованы и американские солдаты. Численность последних при этом не была обозначена.

На фоне нового обострения напряженности на Корейском полуострове Южная Корея на минувшей неделе впервые за последние пять лет ввела санкции в отношении Пхеньяна. В черный список включены 15 человек и 16 учреждений КНДР, связанных с ракетной программой Северной Кореи.

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