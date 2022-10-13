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Запуск КНДР крылатой ракеты большой дальности
Запуск КНДР крылатой ракеты большой дальности (фото из архива) Фото: AFP
ПолитикаАзия

КНДР испытала две крылатые ракеты большой дальности

Анна Неверова
3 ч. назад

Пуском ракет руководил Ким Чен Ын. В Пхеньяне заявили, что целью испытаний была проверка "повышенной способности ядерных боевых сил к реагированию".

https://www.dw.com/ru/kndr-zapustila-dve-krylatye-rakety-bolsoj-dalnosti/a-63421418

Северная Корея в среду, 12 октября, продолжила серию ракетных испытаний. Запуском двух крылатых ракет большой дальности руководил лидер КНДР Ким Чен Ын и был удовлетворен их результатами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В Пхеньяне заявляют, что целью испытаний была проверка "повышенной способности ядерных боевых сил к реагированию".

Ракеты, выпущенные из провинции Южный Пхёнан в сторону Желтого моря, за 10234 секунды (чуть менее 3 часов. - Ред.) преодолели расстояние в 2000 километров и точно поразили цель, отмечает ЦТАК, не уточняя, какую именно. Между тем западные эксперты сомневаются в том, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, пишет агентство dpa.

Зарегистрированы ли новые запуски Южной Кореей, Японией и США, тщательно наблюдающими за подобными испытаниями Пхеньяна, пока неизвестно. Северокорейские крылатые ракеты, как правило, вызывают меньший интерес, чем баллистические, поскольку они напрямую не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, отмечает агентство Reuters.

КНДР участила ракетные испытания

С конца сентября Северная Корея проводит ракетные испытания с повышенной частотой. В начале октября баллистическая ракета, запущенная КНДР, впервые за последние пять лет пролетела над японским архипелагом, что вызвало возмущение Токио, Сеула и других представителей мирового сообщества.

В ответ США и Южная Корея провели по два испытательных запуска ракет класса земля-земля. Агентство "Рёнхап" сообщало со ссылкой на Генштаб Южной Кореи, что американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Сеулом, упала на территории военной базы. 

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