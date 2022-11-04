Президент ФРГ призвал КНДР прекратить ракетные испытания
Сергей Ромашенко
26 мин. назад
Действия Северной Кореи являются нарушением резолюций Совбеза ООН, подчеркнул Штайнмайер. Он назвал неприемлемыми частые ракетные тесты в КНДР, указав, что Пхеньян обязан полностью отказаться от баллистических ракет.
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил ракетные испытания в КНДР и призвал незамедлительно прекратить их. "Эти испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, они создают угрозу международной безопасности", - сказал он после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле в пятницу, 4 ноября, добавив, что Северная Корея должна начать "серьезные переговоры" о сворачивании своей ядерной программы.
Северная Корея в настоящее время, вопреки широкой международной критике, необычно часто проводит ракетные испытания. Эта тема 4 ноября обсуждалась и на Совбезе ООН. В этот день ВВС Южной Кореи более 80 раз поднимали в воздух боевые самолеты в связи с военно-воздушными учениями в КНДР. О нарушениях границ не сообщается.
КНДР обязана отказаться от разработки ОМП
Штайнмайер назвал нынешнюю серию ракетных испытаний в КНДР беспрецедентной. "Эта эскалация неприемлема, и ответственность за нее несет исключительно режим в Пхеньяне", - сказал он.
Со своей стороны Юн Сок Ёль заявил, что он и Штайнмайер едины во мнении о том, что "в случае серьезной северокорейской провокации они должны тесно сотрудничать друг с другом, а со стороны мирового сообщества должна последовать решительная реакция". В Германии в связи с этим подчеркнули, что имеется в виду дипломатическая реакция.
Франк-Вальтер Штайнмайер также напомнил, что Северная Корея обязана полностью, необратимо и подконтрольно свернуть свою программу разработки оружия массового поражения и баллистических ракет. КНДР уже давно разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие. С начала года она провела уже более 50 испытаний, из них только на текущей неделе - 25.