Президент ФРГ призвал КНДР прекратить ракетные испытания

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил ракетные испытания в КНДР и призвал незамедлительно прекратить их. "Эти испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, они создают угрозу международной безопасности", - сказал он после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле в пятницу, 4 ноября, добавив, что Северная Корея должна начать "серьезные переговоры" о сворачивании своей ядерной программы.

Северная Корея в настоящее время, вопреки широкой международной критике, необычно часто проводит ракетные испытания. Эта тема 4 ноября обсуждалась и на Совбезе ООН. В этот день ВВС Южной Кореи более 80 раз поднимали в воздух боевые самолеты в связи с военно-воздушными учениями в КНДР. О нарушениях границ не сообщается.

КНДР обязана отказаться от разработки ОМП

Штайнмайер назвал нынешнюю серию ракетных испытаний в КНДР беспрецедентной. "Эта эскалация неприемлема, и ответственность за нее несет исключительно режим в Пхеньяне", - сказал он.

Со своей стороны Юн Сок Ёль заявил, что он и Штайнмайер едины во мнении о том, что "в случае серьезной северокорейской провокации они должны тесно сотрудничать друг с другом, а со стороны мирового сообщества должна последовать решительная реакция". В Германии в связи с этим подчеркнули, что имеется в виду дипломатическая реакция.

Франк-Вальтер Штайнмайер также напомнил, что Северная Корея обязана полностью, необратимо и подконтрольно свернуть свою программу разработки оружия массового поражения и баллистических ракет. КНДР уже давно разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие. С начала года она провела уже более 50 испытаний, из них только на текущей неделе - 25.

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