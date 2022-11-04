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Ракетные испытания в КНДР
Ракетные испытания в КНДРФото: Heo Ran/REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

Президент ФРГ призвал КНДР прекратить ракетные испытания

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

Действия Северной Кореи являются нарушением резолюций Совбеза ООН, подчеркнул Штайнмайер. Он назвал неприемлемыми частые ракетные тесты в КНДР, указав, что Пхеньян обязан полностью отказаться от баллистических ракет.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил ракетные испытания в КНДР и призвал незамедлительно прекратить их. "Эти испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, они создают угрозу международной безопасности", - сказал он после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле в пятницу, 4 ноября, добавив, что Северная Корея должна начать "серьезные переговоры" о сворачивании своей ядерной программы.

Северная Корея в настоящее время, вопреки широкой международной критике, необычно часто проводит ракетные испытания. Эта тема 4 ноября обсуждалась и на Совбезе ООН. В этот день ВВС Южной Кореи более 80 раз поднимали в воздух боевые самолеты в связи с военно-воздушными учениями в КНДР. О нарушениях границ не сообщается.

КНДР обязана отказаться от разработки ОМП

Штайнмайер назвал нынешнюю серию ракетных испытаний в КНДР беспрецедентной. "Эта эскалация неприемлема, и ответственность за нее несет исключительно режим в Пхеньяне", - сказал он.

Со своей стороны Юн Сок Ёль заявил, что он и Штайнмайер едины во мнении о том, что "в случае серьезной северокорейской провокации они должны тесно сотрудничать друг с другом, а со стороны мирового сообщества должна последовать решительная реакция". В Германии в связи с этим подчеркнули, что имеется в виду дипломатическая реакция.

Франк-Вальтер Штайнмайер также напомнил, что Северная Корея обязана полностью, необратимо и подконтрольно свернуть свою программу разработки оружия массового поражения и баллистических ракет. КНДР уже давно разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие. С начала года она провела уже более 50 испытаний, из них только на текущей неделе - 25.

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