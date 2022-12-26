  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Возможный северокорейский БПЛА
Возможный северокорейский БПЛА (фото из архива)Фото: Yonhap/picture alliance
ПолитикаЮжная Корея

Сеул поднял истребители в ответ на прилет дронов КНДР

Екатерина Венкина
23 мин. назад

Южная Корея подняла в воздух истребители в ответ на пересечение беспилотниками КНДР военно-демаркационной линии, передало агентство Yonhap.

https://p.dw.com/p/4LQe4

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Cеверной Кореи примерно в 10.25 по местному времени (04.25 мск) предположительно пересекли границу с Республикой Корея (РК) в приграничных районах южнокорейской провинции Кёнгидо. Об этом сообщило в понедельник, 26 декабря, агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Дроны пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Пхаджу, Кимпхо, а также на острове Канхвадо, что привело к временной приостановке гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула. Южная Корея обнародовала предупреждения, сделала предостерегающие выстрелы, подняла в воздух истребители, боевые вертолеты, военные самолеты. Пока не установлено, были ли дроны оснащены оружием, отметил южнокорейский источник.

Разбился южнокорейский штурмовик

Южнокорейские военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, разработанный компанией Korea Aerospace Industries для ВВС Республики Корея. Он, однако, разбился в уезде Хвенсон провинции Канвондо, примерно в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота катапультировались и спаслись.

Беспилотные летательные аппараты вызывают все большее беспокойство Сеула, поскольку они могут использоваться как для разведывательных операций, так и для потенциальных атак.

До этого беспилотники КНДР были обнаружены к югу от границы с Южной Кореей в 2014 и 2017 годах.

В Северной Корее 18 декабря заявили о завершении последней стадии испытаний военного разведывательного спутника. Были протестированы возможности передачи изображения и информационных данных, передало государственное информационное агентство ЦТАК. Сообщалось также о запуске ракеты-носителя с тестовым спутником, поднявшейся на высоту около 500 км.

Ракетные испытания Северной Кореи

17 декабря южнокорейские военные сообщили, что с восточного побережья Корейского полуострова на территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты. Ракеты такого типа могут нести ядерные боеголовки и преодолеть расстояние, достаточное для поражения целей на территории Японии.

В свою очередь замминистра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). По словам Ино, они летели на высоте около 550 км и имели дальность не менее 250 км.

В 2022 году Северная Корея уже запустила больше ракет, чем когда-либо, отмечало агентство Reuters: с начала этого года Пхеньян провел более 50 ракетных испытаний.

Смотрите также:

Мобилизационные облавы – "Заповедник", выпуск 236, 23.10.22

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

На вопросы DW ответила министр иностранных дел Республики Корея Кан Кён Хва. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. Ведь ведущая программы Conflict Zone Сара Келли задает только острые вопросы.
Политика27 мая 2020 г.26:06 мин.
external

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?

Москва вряд ли сможет существенно помочь процессу денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку не обладает необходимым влиянием на Пхеньян, считают западные эксперты.
Политика25 апреля 2019 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бомбардировщики Ту-95 на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области, фото из архива

После атаки БПЛА близ Саратова погибли трое военных

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди ждут начала продажи лекарств в одной из пекинских аптек, 16 декабря 2022 года

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Экономика и бизнес25 декабря 2022 г.
Херсон после российского обстрела

Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

Конфликты24 декабря 2022 г.
Логотип "Геофактора": рука с ложкой и земной шар в виде яйца

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Конфликты24 декабря 2022 г.29:59 мин.
Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда24 декабря 2022 г.
Здание драмтеатра в Мариуполе после российской бомбежки

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Конфликты23 декабря 2022 г.
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 декабря 2022 г.
На главную страницу