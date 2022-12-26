Сеул поднял истребители в ответ на прилет дронов КНДР

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Cеверной Кореи примерно в 10.25 по местному времени (04.25 мск) предположительно пересекли границу с Республикой Корея (РК) в приграничных районах южнокорейской провинции Кёнгидо. Об этом сообщило в понедельник, 26 декабря, агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Дроны пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Пхаджу, Кимпхо, а также на острове Канхвадо, что привело к временной приостановке гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула. Южная Корея обнародовала предупреждения, сделала предостерегающие выстрелы, подняла в воздух истребители, боевые вертолеты, военные самолеты. Пока не установлено, были ли дроны оснащены оружием, отметил южнокорейский источник.

Разбился южнокорейский штурмовик

Южнокорейские военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, разработанный компанией Korea Aerospace Industries для ВВС Республики Корея. Он, однако, разбился в уезде Хвенсон провинции Канвондо, примерно в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота катапультировались и спаслись.

Беспилотные летательные аппараты вызывают все большее беспокойство Сеула, поскольку они могут использоваться как для разведывательных операций, так и для потенциальных атак.

До этого беспилотники КНДР были обнаружены к югу от границы с Южной Кореей в 2014 и 2017 годах.

В Северной Корее 18 декабря заявили о завершении последней стадии испытаний военного разведывательного спутника. Были протестированы возможности передачи изображения и информационных данных, передало государственное информационное агентство ЦТАК. Сообщалось также о запуске ракеты-носителя с тестовым спутником, поднявшейся на высоту около 500 км.

Ракетные испытания Северной Кореи

17 декабря южнокорейские военные сообщили, что с восточного побережья Корейского полуострова на территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты. Ракеты такого типа могут нести ядерные боеголовки и преодолеть расстояние, достаточное для поражения целей на территории Японии.

В свою очередь замминистра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). По словам Ино, они летели на высоте около 550 км и имели дальность не менее 250 км.

В 2022 году Северная Корея уже запустила больше ракет, чем когда-либо, отмечало агентство Reuters: с начала этого года Пхеньян провел более 50 ракетных испытаний.

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