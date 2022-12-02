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Запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР "Хвасонгпхо-17", 18 ноября 2022 года
Запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты КНДРФото: KCNA/KNS/STR/AFP
ПолитикаСеверная Корея

США и союзники ввели новые санкции против КНДР

Жан Рофе
13 мин. назад

Ограничительные меры были введены после серии ракетных пусков КНДР, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре.

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Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония, ввели новые санкции в отношении северокорейских физических и юридических лиц в ответ на недавние ракетные испытания Пхеньяна. Министерство финансов США добавило в санкционный список по КНДР трех человек из правящей Трудовой партии Кореи - Ю Джина, Ким Су Гиля и Чон Иль Хо, говорится в распространенном в четверг, 1 декабря, заявлении ведомства.  "Все трое имеют прямое отношение к незаконной программе баллистических ракет КНДР", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Все трое также находятся под санкциями Европейского Союза.

По словам главы внешнеполитического ведомства, расширение санкций является частью усилий, направленных на то, чтобы помешать северокорейскому режиму "развивать свои незаконные программы создания баллистических ракет и оружия массового уничтожения". Запуск Пхеньяном "беспрецедентного" числа баллистических ракет - более 60, в том числе испытание нескольких межконтинентальных баллистических ракет, "представляет серьезную угрозу безопасности для региона и всего мира", подчеркнул он.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов в США и запрет американцам осуществлять операции с лицами, внесенными в черный список.

Вслед за США, в пятницу, 2 декабря, о дополнительных санкциях в отношении КНДР объявили Южная Корея и Япония. В санкционный список Южной Кореи попали восемь граждан и семь организаций, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, в список Японии включены три организации и одно физическое лицо.

Запуск ракет нарушает резолюции ООН

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания межконтинентальных и других баллистических ракет. Однако с начала года Пхеньян провел уже более 60 таких испытаний.

На фоне международной критики КНДР 18 ноября второй раз за месяц выпустила межконтинентальную баллистическою ракету в направлении моря. На следующий день после этого Пхеньян назвал этот тест успехом в усилиях, направленных на укрепление ударной мощи Северной Кореи с целью более эффективного сдерживания США.

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