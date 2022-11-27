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Ким Чен Ын с дочерью возле межкоонтинентальной баллистической ракеты "Хвасонгпхо-17"
Ким Чен Ын с дочерью возле межкоонтинентальной баллистической ракеты "Хвасонгпхо-17"Фото: KCNA via REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

Ким Чен Ын: КНДР станет сильнейшей в мире ядерной державой

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Усиление ядерной мощи КНДР укрепит достоинство и суверенитет страны, заявил глава Северной Кореи. КНДР в настоящее время форсирует испытания межконтинентальных ракет.

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Руководитель КНДР Ким Чен Ын намерен превратить Северную Корею в сильнейшую в мире ядерную державу. "Усиление ядерной мощи позволит защитить достоинство и суверенитет государства и народа", - говорится в изданном Ким Чен Ыном распоряжении о поощрении ученых и функционеров ракетной программы КНДР. Конечной целью должно стать создание в Северной Корее самых могущественных в мире стратегических сил, цитируют приказ Кима государственные СМИ КНДР в воскресенье, 27 ноября.

Ким Чен Ын издал это распоряжение после испытания ракеты, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой и теоретически способна достичь территории США. На фоне международной критики КНДР 18 ноября, в рамках испытаний, уже вторично в этом месяце выпустила межконтинентальную баллистическою ракету в направлении моря.

На следующий день после этого Пхеньян назвал этот тест успехом в усилиях, направленных укрепление ударной мощи Северной Кореи с целью более эффективного сдерживания США.

В нарушение резолюций ООН

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания межконтинентальных и других баллистических ракет. Мировое сообщество резко осудило участившиеся ракетные тесты в КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что благодаря созданию новой межконтинентальной ракеты "Хвасонгпхо-17" Северная Корея теперь располагает одним из мощнейших стратегических вооружений. По его словам, испытание этой ракеты позволило КНДР сделать рывок в деле разработки баллистических ракет, которые могут быть оснащены боеголовкой с разделяющимися головными частями (индивидуального наведения).

Только в сентябре парламент КНДР принял закон, разрешающий превентивное применение ядерного оружия

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