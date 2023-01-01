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Руководитель КНДР Ким Чен Ын и его дочь на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2022 года
Ким Чен Ын и его дочь на ракетных испытаниях (ноябрь 2022 года)Фото: Korean Central News Agency/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Анатолий Арни
48 мин. назад

Ракета, запущенная из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря, пролетела около 400 километров, заявили южнокорейские военные. Сеул назвал испытания провокацией.

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Пхеньян утром воскресенья, 1 января, в очередной раз испытал баллистическую ракету малой дальности, сообщает южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. По его сведениям, ракета была запущена из окрестностей столицы КНДР в сторону Японского моря и пролетела около 400 км до удара о воду. Речь идет о мощной реактивной системе залпового огня, пишет Reuters со ссылкой на официальное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Южнокорейские военные назвали подобные испытания серьезной провокацией, наносящей ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и за его пределами. В то же время американские военные указали, что запуск ракеты на данный момент не представляет угрозы для США и союзников, хоть и подчеркивает "дестабилизирующие последствия" военной программы КНДР.

Сразу после сообщений об испытаниях была обнародована запись выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на собрании правящей в КНДР Трудовой партии Кореи, где он заявил, что Пхеньян в 2023 году должен существенно увеличить производство тактического ядерного оружия, а также создать новую межконтинентальную баллистическую ракету и запустить собственный разведывательный спутник, тесты которого, предположительно, завершились ранее.

Беспрецедентное число запусков ракет в КНДР

В 2022 году Пхеньян проводил испытания ракет более 50 раз - это самое большое количество подобных запусков в истории страны. Кроме того, в конце декабря КНДР испытала пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пересекли военно-демаркационную линию с Южной Кореей, в результате чего Сеул поднял в воздух военные самолеты. По сообщениям южнокорейских военных, один из дронов вернулся на территорию КНДР, а четыре других пропали с радаров.

США указывают, что Пхеньян может поставлять вооружение России

Тесты северокорейских БПЛА, ракет различной дальности и спутника-шпиона происходят на фоне сообщений о том, что КНДР заключила сделкуо поставке вооружения российским формированиям для использования его в ходе войны РФ против Украины.

Согласно заявлению постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, у Запада есть подтверждения того, что в ноябре Северная Корея предоставила снаряды для частной военной компании Вагнера, которая и оплатила сделку. Соединенные Штаты призвали обсудить возможные нарушения КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях надзорного органа.

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