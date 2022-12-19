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Cообщение о запуске ракеты в КНДР на южнокорейском телевидении
Cообщение о запуске ракеты в КНДР на южнокорейском телевиденииФото: Heo Ran/REUTERS
ТехнологииАзия

КНДР заявляет, что тестирует шпионские спутники

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Окончена финальная стадия испытаний спутника-разведчика, проверены возможности передачи изображения и информационных данных, заявило северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.

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В Северной Корее заявляют о завершении финальной стадии испытаний военного разведывательного спутника. В ходе нее были протестированы возможности передачи изображения и информационных данных, утверждает в воскресенье, 18 декабря, государственное информационное агентство ЦТАК.

Согласно этим данным, сам спутник должен быть полностью завершен в апреле 2023 года. Кроме того, сообщается о запуске ракеты-носителя с тестовым спутником, поднявшейся на высоту около 500 км - северокорейские специалисты проверяли работу приборов в космосе, а также тестировали спутниковую съемку.

Ракетные испытания Северной Кореи

Днем ранее южнокорейские военные сообщили, что  с восточного побережья Корейского полуострова на территории КНДР в сторону Японского моря были запущены две баллистические ракеты. Предположительно, ракеты такого типа могут нести ядерные боеголовки и преодолеть расстояние, достаточное для поражения целей на территории Японии.

В свою очередь, замминистра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что вновь запущенные Северной Кореей баллистические ракеты упали за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). По его данным, они летели на высоте около 550 км и имели дальность не менее 250 км.

В этом году Северная Корея уже запустила больше ракет, чем когда-либо, отмечает Reuters: с начала года Пхеньян провел более 50 ракетных испытаний. Кроме того, растут опасения, что находящийся в международной изоляции авторитарный режим КНДР может впервые с 2017 года вновь провести ядерные испытания.

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