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Фото: Defense Ministry/ZUMAPRESS/picture alliance
ПолитикаСША

США и Южная Корея: Ядерный удар станет концом режима в КНДР

Анна Мельникова
48 мин. назад

Министры обороны США и Южной Кореи сообщили, что военные из обеих стран продолжат учения "Бдительный шторм" на фоне угроз со стороны КНДР, которая в этом году запустила рекордное число баллистических ракет.

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Министры обороны США и Южной Кореи заявили, что Ким Чен Ын потеряет власть, если КНДР применит ядерное оружие. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает "Голос Америки".

"Министр Ллойд Остин и я подтвердили, что любая ядерная атака со стороны КНДР, включая использование тактического ядерного оружия, является неприемлемой и приведет к концу режима Ким Чен Ына в виде подавляющего и решительного ответа альянса", - сказал на пресс-конференции в Пентагоне глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп.

Страны также решили продолжить совместные военные учения "Бдительный шторм", которые проводятся для подготовки к потенциальной угрозе со стороны КНДР. Маневры с участием нескольких тысяч американских и южнокорейских солдат должны были завершиться 4 ноября, на какой срок их продлили, не уточняется.

Угрозы Северной Кореи

В ноябре КНДР выпустила в направлении Японского моря более 20 баллистических ракет. Одна из них упала у побережья недалеко от территориальных вод Южной Кореи. В Сеуле назвали действия правительства Ким Чен Ына "территориальным вторжением". В середине октября КНДР провела ракетные стрельбы вблизи границы с Южной Кореей. В ответ Сеул ввел санкции против Северной Кореи и начал совместные военные учения с США.

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