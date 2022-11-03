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Ракетные испытания в КНДРФото: KCNA via REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

КНДР вновь запустила баллистические ракеты

Анна Неверова
33 мин. назад

Правительство Японии попросило жителей центральной части страны по возможности находиться в укрытиях. Накануне Пхеньян выпустил в сторону Японского моря более 20 ракет.

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Северная Корея в четверг, 3 ноября, запустила несколько баллистических ракет. В связи с этими пусками правительство Японии попросило жителей центральной части страны по возможности находиться в укрытиях, передает агентство Reuters. По предварительным данным, КНДР выпустила три ракеты. Одна из них - предположительно большой дальности, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". Эта ракета упала в Тихий океана примерно в 1100 километрах восточнее Японии, указывает телеканал FNN со ссылкой на источники в правительстве.

Накануне Пхеньян выпустил более 20 ракет

В начале октября ракета, запущенная КНДР, впервые за пять лет пролетела над территорией Японии. В среду, 2 ноября, правительство в Пхеньяне выпустило в сторону Японского моря по меньшей мере 23 ракеты. Одна из них пересекла фактическую морскую границу и упала у побережья недалеко от территориальных вод Южной Кореи. Южнокорейский президент Юн Сок Ёль назвал это "территориальным вторжением". Администрация США назвала действия Северной Кореи "безрассудными".

Южная Корея и США проводят совместные учения ВВС

В середине октября КНДР наряду с запуском ракеты малой дальности провела ракетные стрельбы у границы с Южной Кореей. Самолеты выпустили в сторону моря почти 170 ракет. 

На фоне нового обострения напряженности на Корейском полуострове Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против Пхеньяна. В черный список Сеула были внесены 15 человек и 16 учреждений КНДР, связанных с ее ракетной программой.

В конце октября Южная Корея и США начали совместные военно-воздушные учения в небе над Корейским полуостровом в ответ на ракетные пуски КНДР. В маневрах участвуют 240 боевых самолетов, включая усовершенствованные малозаметные истребители-бомбардировщики F-35.

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