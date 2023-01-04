Сеул пригрозил приостановкой межкорейского соглашения

Юн Сок Ёль пригрозил Пхеньяну приостановкой межкорейского соглашения, если КНДР совершит еще одну провокацию с нарушением границ.

Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль поручил Управлению национальной безопасности (УНБ) рассмотреть возможность приостановки действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года по снижению напряженности, если "Северная Корея совершит еще одну провокацию, нарушив нашу территориальную" целостность. Об этом сообщила старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Ким Ын Хе. Ее слова привело в среду, 4 января, агентство Yonhap.

Комментарий стал реакцией на вторжение северокорейских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Кореи на минувшей неделе, уточнило агентство.

В ходе встречи за закрытыми дверями Юн Сок Ёль заслушал отчеты УНБ при президенте Республики Корея, министерства национальной обороны, Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил РК и Агентства оборонного развития Южной Кореи (ADD, Agency for Defense Development).

Президент Южной Кореи поручил сформировать комплексное подразделение беспилотников

Как передало агентство Reuters, Юн Сок Ёль раскритиковал реакцию южнокорейских военных на инцидент с дронами, частично обвинив предыдущую администрацию в том, что она полагалась на межкорейское соглашение 2018 года и недостаточно эффективно действовала в приграничных районах.

Глава южнокорейского государства поручил министру обороны Ли Чжон Сопу сформировать комплексное подразделение беспилотников для выполнения многоцелевых задач, включая наблюдение, разведку и радиоэлектронную борьбу. Кроме того, президент распорядился создать систему для массового производства небольших беспилотников, которые сложно оперативно обнаружить.

По словам Ким Ын Хе, южнокорейский лидер постановил ускорить разработку и производство дронов-"невидимок" в этом году, а также оперативно создать систему уничтожения беспилотников противника.

Сеул заявил о диалоге с США по учениям с ядерными средствами

В офисе президента Юн Сок Ёля 3 января сообщили, что Южная Корея и США ведут переговоры об обмене информацией и совместной реализации планов с участием ядерных средств Соединенных Штатов.

В свою очередь на вопрос репортера в Белом доме, идет ли такой диалог, президент США Джо Байден ответил: "Нет". Других деталей он не привел.

Старший секретарь президента РК по связям с общественностью Ким Ын Хе позднее отметила: "Когда репортер Reuters спросил президента Байдена напрямую, обсуждаются ли совместные ядерные учения, тот, очевидно, должен был ответить: "Нет". Совместные ядерные учения - термин, используемый между ядерными державами", - пояснила Ким Ын Хе.

"Южная Корея и Соединенные Штаты ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и последующих взаимных планах, связанных с работой ядерных средств США, чтобы ответить на (наличие. - Ред.) ядерного оружия у Северной Кореи", - подчеркнула она.

В ЕС призвали Северную Корею прекратить провокации с беспилотниками

В Европейской службе внешних связей 2 января призвали КНДР прекратить действия, "повышающие военную напряженность, включая запуски ракет и вторжения беспилотников за пределы ее границ".

В Брюсселе уверены, что "продолжающееся нарушение КНДР резолюций Совета Безопасности ООН и недавние заявления, свидетельствующие о ее намерении продолжать подобные противоправные действия, не идут на пользу северокорейскому народу".

Сеул поднял истребители в ответ на прилет дронов КНДР

Пхеньян 1 января в очередной раз испытал баллистическую ракету малой дальности, сообщили южнокорейские военные. Днем ранее Северная Корея произвела запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи 28 декабря поставил цели по "укреплению военной мощи" страны в 2023 году.

Сеул 26 декабря 2022 года поднял истребители в ответ на прилет дронов КНДР. Беспилотники пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Пхаджу, Кимпхо, а также на острове Канхвадо, что привело к временной приостановке гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула. Южная Корея обнародовала предупреждения, сделала предостерегающие выстрелы, подняла в воздух боевые вертолеты, военные самолеты.

В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, отмечало агентство Reuters. С начала года Пхеньян провел свыше 50 ракетных испытаний.

Соглашение от 19 сентября 2018 года, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений. Стороны, в частности, договорились о создании в приграничных районах зоны, свободной от военных учений и артиллерийских стрельб.

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