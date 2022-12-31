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Один из испытательных запусков ракет Северной Кореей (фото из архива)
Один из испытательных запусков ракет Северной Кореей (фото из архива)Фото: KCNA/KNS/AP/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности

Александра Иванова
54 мин. назад

Южная Корея осудила запуск КНДР баллистических ракет как "серьезную провокацию, подрывающую мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в международном сообществе".

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Северная Корея утром в субботу, 31 декабря, произвела запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По сведениям агентства, запуски были произведены из провинции КНДР Хванхэ-Пукто, расположенной к югу от столицы страны Пхеньяна. Ракеты пролетели около 350 км, после чего упали в море, сообщили Южная Корея и Минобороны Японии.

Нарушение Пхеньяном резолюции Совбеза ООН

Совбез ООН своей резолюцией запретил Пхеньяну совершать запуски баллистических ракет любой дальности. Подобные ракеты в зависимости от типа способны нести ядерные заряды.

Между тем за последнее время КНДР неоднократно проводила запуски баллистических ракет в нарушение этой резолюции. По данным агентства "Рёнхап", в 2022 году число таких запусков составило 70, включая восемь межконтинентальных баллистических ракет.

Запуск 31 декабря состоялся через день после того, как министерство обороны Южной Кореи объявило об успешном испытании твердотопливной ракеты-носителя.

Реакции на запуск КНДР баллистических ракет

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи пуск ракет 31 декабря назвали "серьезной провокацией, подрывающей мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в международном сообществе".

Между тем США заявили, что запуски не представляли непосредственной угрозы гражданам США, их территории или союзникам.

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