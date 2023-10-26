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В России провели тренировку "массированного ядерного удара"

Сергей Ромашенко
26 октября 2023 г.

По сообщению Кремля, на тренировке отрабатывались ответные действия на ядерный удар противника. Только накануне Совфед одобрил закон об отказе от договора о запрете ядерных испытаний.

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Запуск ракеты "Ярс" на космодроме Плесецк (фото из архива)
Запуск ракеты "Ярс" на космодроме Плесецк (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Россия провела тренировку сил ядерного сдерживания под руководством президента РФ Владимира Путина. "В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля в среду, 25 ноября. 

Тренировка предполагала отработку задач нанесения "массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

С испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" в Баренцевом море - баллистической ракеты "Синева". В тренировке участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет. Минобороны РФ опубликовало видео запусков.

Отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Аналогичную тренировку сил ядерного сдерживания Путин провел в октябре 2022 года. Тогда тоже задействовались баллистические ракеты "Ярс" и "Синева" и производился пуск крылатых ракет с Ту-95МС.

РС-24 "Ярс" - стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". Р-29РМУ2 "Синева" - российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты устанавливаются на стратегических атомных подлодках проекта 667БДРМ "Дельфин".

Новая тренировка массированного ядерного удара была проведена уже через несколько часов после того, как Совет Федерации одобрил закон об отказе от договора о запрете ядерных испытаний. Отказ соблюдать этот договор власти РФ объяснили тем, что этот документ не был ратифицирован многими другими странами, в том числе США.

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