Как Чехия по всему миру ищет боеприпасы для Украины

Чехия организует закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины - в основном в странах Глобального Юга. Инициативу финансово поддерживают около 20 стран, в том числе ФРГ.

Чешская Республика первоначально выступила с инициативой закупить для Киева полмиллиона артиллерийских снарядов. Это должно помочь Украине в ее оборонительной войне с Россией до тех пор, пока мощности европейских и украинских оружейных заводов не возрастут настолько, чтобы обеспечить страну достаточным количеством боеприпасов. Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов до конца 2023 года, но не выполнил это обязательство.

Инициатива Чехии была обнародована в Мюнхене

Инициатива Чехии официально была озвучена 20 февраля 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности, где чешский президент Петр Павел, бывший глава военного комитета НАТО, объяснил, что Украина срочно нуждается в артиллерийских снарядах и других боеприпасах и что Прага знает, где их можно приобрести.

Петр Павел Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

"Мы смогли найти полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 000 - калибра 122 мм", - сообщил Павел в Мюнхене. И добавил, что Чехия может организовать закупку этих боеприпасов, но попросит другие страны оказать финансовую помощь в проведении закупок.

Президент выступил от имени всего чешского политического руководства. "Нужно в срочном порядке обеспечить Украину необходимыми боеприпасами, и мы должны найти все возможные пути сделать это", - сразу же подтвердил участие правительства Чехии в этой инициативе официальный представитель МИДа Даниэль Драке.

Официально - никаких подробностей о закупках снарядов

В конце февраля к ней присоединились Дания, Нидерланды и Канада, а примерно через месяц - уже двадцать стран ЕС и НАТО, включая Германию и Францию. Чешское правительство официально не раскрывает детали кампании - в первую очередь для того, чтобы не дать возможности России помешать закупке боеприпасов в странах, где Кремль также имеет влияние и контакты.

Ресурс Aktualne.cz утверждает, что в акции по приобретению снарядов для Украины участвуют по меньшей мере десять чешских оборонных компаний, которые для этого активизировали свои контакты в странах Глобального Юга.

Самолеты L-39 Albatros выпускались в Чехии до 1999 года Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

В коммунистическую эпоху тогдашняя Чехословакия входила в десятку крупнейших мировых продавцов оружия. Хотя в 1990-х годах такой экспорт у Праги резко сократился, часть оборонной промышленности в Чешской Республике была сохранена.

И сегодня страна производит и продает множество видов вооружений - от боевых самолетов и самоходных орудий до стрелкового оружия. В 2023 году из Чехии было экспортировано вооружения на сумму 1,2 млрд евро, компании ее ВПК имеют множество контактов по всему миру. И сейчас они используют эти связи для закупки боеприпасов для Украины.

Деньги на снаряды для ВСУ есть

Уже в начале марта чешский президент Петр Павел смог объявить о первом крупном успехе. "По состоянию на сегодняшнее утро у нас есть деньги для закупки в общей сложности 800 000 единиц боеприпасов, - рассказал он журналистам. - После этого чешская сторона проинформирует все страны, предоставившие средства, о плане работы и дальнейших шагах".

Своей инициативой Чешская Республика продолжает масштабные поставки оружия, которые Прага уже осуществила в Украину. "Мы отправляем боеприпасы Киеву уже два года и в координации с рядом партнеров уже предоставили более 1,2 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов", - заявил DW Томаш Пояр, советник по национальной безопасности Чехии, отвечающий за координацию поставок в Украину.

Он также подтвердил, что в данный момент около 20 стран участвуют в финансировании закупок снарядов, организованных Чешской Республикой: "Первые поставки в рамках этой широкой чешской инициативы ожидаются не позднее июня".

Благодарность от Украины в адрес Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, занимающийся дипломатической стороной этой инициативы, также доволен достигнутым прогрессом. "Нас воспринимают очень позитивно, потому что мы выступили с хорошей идеей в правильное время и в подходящем месте", - указал Липавский в интервью DW. По словам министра, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лично поблагодарили его за инициативу.

Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/AP/picture alliance

В ее поддержку также высказался и Европейский совет в своих выводах по итогам последнего саммита Евросоюза, состоявшегося 22 марта в Брюсселе. "Евросовет приветствует все последние инициативы в этом отношении, позволяющие без задержек выполнить обязательство ЕС по поставке миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, включая инициативу, выдвинутую Чешской Республикой по безотлагательной закупке боеприпасов для Украины", - говорится в документе, принятом по итогам саммита ЕС.

Чешская инициатива поможет стабилизации линии фронта?

Чешская инициатива спасает ситуацию в зоне боевых действий в Украине в то время, когда в США из-за противодействия конгрессменов-республиканцев было заморожено утверждение очередного крупного пакета военной помощи Киеву на десятки миллиардов долларов. Европейские компании - производители оружия также не в состоянии обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов - в основном из-за медленного роста производственных мощностей.

По мнению ряда военных экспертов, из-за нехватки у Киева боеприпасов на линии фронта Россия сейчас превосходит Украину в тяжелом вооружении в соотношении пять к одному. Например, недавнее падение Авдеевки, по оценке наблюдателей, было вызвано в первую очередь нехваткой боеприпасов у ВСУ. Есть опасения, что весной РФ предпримет попытку нового наступления и крупного прорыва линии фронта. Поставки Киеву боеприпасов, организованные Чешской Республикой, призваны предотвратить это.

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