Чехия собрала деньги на первую партию снарядов для Украины

Чехии удалось собрать сумму, необходимую для оплаты первой партии из 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины из третьих стран. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент страны Петр Павел в четверг, 7 марта.

Всего к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединились 18 европейских стран. В среду, 6 марта, правительство ФРГ пообещало выделить на эту инициативу "трехзначную миллионную сумму". Последней страной, объявившей о своем намерении поучаствовать в чешском сборе на боеприпасы для Украины, стала Норвегия.

Чехия закупает снаряды для ВСУ у третьих стран

В середине февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объявил о намерении страны в течение нескольких недель поставить Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм. Он предложил проявить "такую же изобретательность, какую проявляют украинские солдаты на фронте" и совместно закупать боеприпасы и технику для Украины у третьих стран. По его словам, такая сделка стала бы возможной только при финансовом участии в ней других государств-союзников Украины.

Ранее Евросоюз обещал к марту поставить Киеву один миллион снарядов, но не смог этого сделать. Кроме того, принятие очередного пакета военной помощи Украине задерживается и в США. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о "застое" на фронте из-за задержек поставок вооружений.

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