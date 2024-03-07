Чехия собрала деньги на первую партию снарядов для Украины

Чехия собрала деньги на первую партию снарядов для Украины7 марта 2024 г.
Чехии удалось собрать сумму, необходимую для оплаты первой партии из 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины из третьих стран. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент страны Петр Павел в четверг, 7 марта.
Всего к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединились 18 европейских стран. В среду, 6 марта, правительство ФРГ пообещало выделить на эту инициативу "трехзначную миллионную сумму". Последней страной, объявившей о своем намерении поучаствовать в чешском сборе на боеприпасы для Украины, стала Норвегия.
Чехия закупает снаряды для ВСУ у третьих стран
В середине февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объявил о намерении страны в течение нескольких недель поставить Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм. Он предложил проявить "такую же изобретательность, какую проявляют украинские солдаты на фронте" и совместно закупать боеприпасы и технику для Украины у третьих стран. По его словам, такая сделка стала бы возможной только при финансовом участии в ней других государств-союзников Украины.
Ранее Евросоюз обещал к марту поставить Киеву один миллион снарядов, но не смог этого сделать. Кроме того, принятие очередного пакета военной помощи Украине задерживается и в США. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о "застое" на фронте из-за задержек поставок вооружений.
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