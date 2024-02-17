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Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки под Донецком

Павел Мыльников
17 февраля 2024 г.

Российская армия РФ взяла Авдеевку под контроль, утверждает министр обороны России. Главком ВСУ ранее заявил о выводе из Авдеевки боевых частей украинской армии.

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Разрушенные здания в Авдеевке
Разрушенные здания в АвдеевкеФото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

Подразделения российской армии установили контроль над городом Авдеевка в Донецкой области Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину в субботу, 17 февраля. Под контроль взята территория площадью 31,75 квадратных километра, уточнило Минобороны РФ.

Тем самым российским войскам удалось отодвинуть линию фронта от Донецка, отметило ведомство. Армия РФ блокирует украинские подразделения, оставившие город и засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате, утверждает российское Минобороны.

Главком ВСУ Сырский заявил об обороне на более выгодных рубежах

Ранее в этот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе из Авдеевки боевых частей ВСУ и "переходе к обороне на более выгодных рубежах". А командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский написал в Telegram, что украинские защитники вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции "согласно полученному приказу".

При этом несколько украинских военнослужащих попали в плен под давлением превосходящих сил россиян, указал Тарнавский. Представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в комментарии изданию "Украинская правда" отрицал информацию о массовом пленении украинцев. "Трудно сказать обо всех, там не только мы находимся. Какого-то системного или на уровне подразделений попадания в плен нет, если говорить о моей бригаде", - рассказал Бородин.

Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. Разведка США в декабре сообщала о высоких потерях с их стороны.

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