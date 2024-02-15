Ущерб от войны грозит не только Украине. Новое исследование

В результате полномасштабного вторжения России экономика Украины до 2026 года потеряет в сфере ВВП 120 млрд долларов. Украина также лишится средств производства, таких как оборудование, машины и фабрики, почти на один триллион долларов.

Такие данные следуют из расчетов исследователей Института мировой экономики в Киле (IfW) и Университета Тюбингена, которые были опубликованы 14 февраля. Война России против Украины оказывает огромное давление и на экономики третьих стран, которые в ней не участвуют. Их экономические потери, согласно подсчетам немецких исследователей, в период с 2022 по 2026 год составят около 260 млрд долларов. Из нихУбытки в 70 млрд - понесут страны ЕС, в том числе, 15-20 млрд - Германия.

На основе каких данных производился подсчет

Основой для исследования послужил анализ исторических данных, касающихся более 150 войн, которые произошли в мире с 1870 года. Исследователи из Кильского института сделали из этого различные выводы. Например, о том, как сильно, в среднем, в случае, если война длится около пяти лет, падает национальный ВВП и растет инфляция.

Здание Института мировой экономики в Киле (IfW) Фото: IfW Kiel

"Подсчет основан на расходах, понесенных от "типичных" межгосударственных войн в прошлом. В зависимости от их продолжительности и интенсивности возможны более или менее тяжелые сценарии", - говорит Йонатан Федерле (Jonathan Federle), эксперт из IfW и основной автор исследования. "Рассчитанный нами перенесенный эффект, который ощутят другие страны, учитывает, прежде всего, торговые связи, существующие багодаря географической близости, и размеры национальной экономики страны, в которой идет война", - поясняет Федерле.

Ущерб не только от войны в Украине

На основании данных и параметров ученые смогли сделать прогнозы об экономическом ущербегипотетических войн, тех которые еще не идут. Например, в случае Тайваня. Китай воспринимает демократически управляемый остров как часть своей территории и все время угрожает в крайнем случаеприменить силу, чтобы добиться перехода этой терриитории под свое управление. В случае "типичной" пятилетней войны в Тайване экономические потери мирового ВВП составили бы 2,2 триллиона долларов. Поскольку страна благодаря производству чипов тесно связана со всем миром, исследователи в Киле подчеркивают, что фактические экономические потери от этой войны были бы намного выше.

Другой пример - Иран. Если начнется войнас Ираном, то мировой ВВП за пять лет потеряет "только" 1,7 триллиона долларов, поскольку страна из-за санкций сейчас не так сильно вовлечена в мировую торговлю. Поэтому ученые из Киля исходят из того, что их прогнозы лежат в верхней границе предполагаемого ущерба.

Кроме исследования, ученые в Киле предложили еще один инструмент для свободного пользования, который можно найти в интернете. Он поможет рассчитать экономические потери в случае военных действий. Перед его использованием пользователей предупреждают о том, что все цифры основаны на средних исторических показателях и касаются лишь ВВП и основных капиталов, поэтмоу они могут лишь частично быть перенесены на прогнозирование будущих сценариев.

В целом, подсчеты ученых в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.

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