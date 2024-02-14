Украина из-за войны потеряет имущество на триллион долларов

Война РФ против Украины оборачивается гигантскими экономическими потерями не только для Украины, но и для других стран. Один лишь ущерб в сфере средств производства в Украине составит почти триллион долларов.

Война России против Украина приводит к гигантским экономическим потерям не только в самой Украине, но и в третьих странах. В одной только Украине потери в сфере ВВП составят к 2026 году около 120 млрд долларов, следует из обнародованных в среду, 14 февраля, материалов исследования, проведенного Институтом экономических исследований в Киле (IfW).

Украина также лишится средств производства, таких как оборудование, машины и фабрики, почти на один триллион долларов. При этом потери третьих стран достигнут 250 млрд долларов. Из этой суммы 70 млрд придутся на страны ЕС, и от 15 до 20 млрд долларов на одну только Германию.

Высокая ценность мира

"Российское нападение на Украину причиняет гигантский экономический ущерб не только самой Украине, но и соседним странам, и Германии. В целом, подсчеты в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.

По подсчетам IfW, война за Тайвань привела бы в течение пяти лет к потере всемирного ВВП в объеме 2,2 трлн долларов, а в случае войны с Ираном - 1,7 трлн долларов.

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