WSJ: Без помощи США и ЕС Киеву придется печатать деньги

В 2024 году Украине грозит дефицит бюджета в 40 млрд долларов, а отказ от выплаты зарплат, пенсий и субсидий имел бы тяжелые последствия для Зеленского, пишет WSJ.

Без помощи США и Евросоюза Киеву придется пойти на болезненные меры, чтобы обеспечить финансирование работы правительства: возможно, придется перестать выплачивать зарплаты и начать печатать деньги для покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет в понедельник, 22 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на экономистов и украинских чиновников.

Дефицит бюджета Украины

В текущем году Украине грозит финансовый дефицит в размере 40 млрд долларов, что немного меньше, чем в 2023 году, напоминает издание. Эти деньги необходимы для поддержания работы правительства и выплаты зарплат, пенсий и субсидий населению. Ожидалось, что финансирование от США и ЕС покроет около 30 миллиардов долларов из этой суммы. Однако помощь из Вашингтона задерживается из-за разногласий демократов и республиканцев в Конгрессе, а пакет макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 50 млрд евро до 2027 года был заблокирован Венгрией.

По данным министерства финансов Украины, страна ввела налог на прибыль банков, перераспределила часть налоговых поступлений и увеличила объем внутренних заимствований, что должно покрыть бюджетные расходы до февраля. Однако, по словам замглавы Минфина Украины Ольги Зыковой, эти меры имеют ограниченный эффект и все партнеры Киева понимают, насколько срочно стране необходима дополнительная помощь.

"Если помощь не поступит быстро, правительство (Украины. - Ред.) может оказаться вынужденным принять дополнительные меры по сохранению наличности, - констатирует WSJ. - В свою очередь задержки с предоставлением военной помощи нанесут удар способности Украины вести боевые действия, которые застопорились после неудачного контрнаступления".

Возможные меры экономии

Киев сможет "купить" себе еще несколько месяцев, задерживая зарплаты или занимая еще больше у собственных банков и внутренних инвесторов. Но в конечном счете Украина может оказаться перед необходимостью печатать деньги - "стратегией, которая привела к экономическому краху в таких странах, как Венесуэла", указывают авторы публикации.

К мнению о том, что Украине придется запускать печатный станок, склоняется и эксперт Киевской школы экономики Наталья Шаповал. Она напоминает, что в настоящее время страна тратит практически все свои ресурсы на оборону и что эти расходы, вероятно, еще увеличатся, учитывая, что в 2024 году Киев намерен мобилизовать сотни тысяч человек. По данным Шаповал, каждый военный обходится украинскому бюджету в 1 млн гривен, или 26 000 долларов в год.

В течение первого года войны украинский Центробанк покупал облигации у Минфина, а подобные действия могут подстегнуть инфляцию, подорвать стоимость валюты и заставить граждан и инвесторов потерять веру в экономику, поясняют журналисты. Однако другие варианты чреваты тяжелыми политическими последствиями для президента Украины Владимира Зеленского: "Задержка пенсионных выплат или сокращение субсидий на такие расходы, как оплата счетов за электроэнергию, болезненно скажутся на бедных слоях населения Украины, а ограничение расходов на импорт может вызвать недовольство среди более состоятельных украинцев, которые по-прежнему покупают такие вещи, как иностранные автомобили и косметику".

Между тем гораздо более крупная российская экономика, хоть и пострадала от западных санкций, восстановилась, после того как Москва нашла новых покупателей для своей нефти и сосредоточила внутренние ресурсы на военном производстве, следует из статьи.

Новый план ЕС для предоставления помощи Украине

Накануне издание сообщило, что на фоне проблем в США с согласованием дальнейшей помощи Украине Евросоюз разрабатывает новый план, который позволит оказать Киеву миллиардную военную помощь. Предполагается, что 20 млрд евро должно быть выплачено из фонда ЕС странам - членам Евросоюза за предоставление ими Украине "десятков миллиардов евро" военной помощи на протяжении ближайших четырех лет. При этом делается ставка на совместные закупки вооружений для Украины странами ЕС.

Ожидается, что этот план будет обсуждаться на саммите ЕС 1 февраля, однако принятие окончательного решения по нему, вероятно, займет недели.

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