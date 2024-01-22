ЕС готовит новый план для оказания Киеву военной помощи

Планируется, что страны ЕС будут получать компенсацию за совместные закупки для Украины, что позволит ЕС оказать Киеву военную помощь на "десятки миллиардов евро", сообщает газета The Wall Street Journal.

На фоне проблем в США с предоставлением Украине дальнейшей военной помощи чиновники ЕС намерены рассмотреть новый план, который позволит оказать Киеву военную помощь на сумму в десятки миллиардов долларов, несмотря на внутренние разногласия в Евросоюзе. Об этом написала газета The Wall Street Journal вечером в воскресенье, 21 января.

Согласно конфиденциальному проекту плана, на который ссылается издание, 20 млрд евро должно быть выплачено из фонда ЕС странам - членам Евросоюза за предоставление ими Украине "десятков миллиардов евро" военной помощи на протяжении ближайших четырех лет. Указывается, что этот план уже несколько недель обсуждался внутри ЕС и был официально представлен 19 января.

Военная помощь Украине из Европейского фонда мира

В ходе войны России против Украины ЕС впервые начал использовать средства из Европейского фонда мира (ЕФМ) для финансирования летального вооружения для Киева, напоминают журналисты. В течение года 5,5 миллиарда евро было компенсировано странам - членам ЕС, которые снабжали Украину оружием, в основном за счет имеющихся у них запасов боеприпасов, танков и ракет ПВО. Однако вот уже полгода правительство Венгрии блокирует выплаты в рамках долгосрочной программы военной помощи Украине, предусматривающей выделение Киеву 50 млрд евро в период до 2027 года.

Теперь внешнеполитическая служба ЕС предлагает создать специальный военный фонд для Украины, в который направят около 6,5 миллиарда евро из активов ЕФМ и будут вносить до 5 миллиардов евро в год в период с 2024 по 2027 год, пишет WSJ.

"Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации расходов на совместные закупки несколькими государствами - членами ЕС военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для передачи Украине, - поясняется в публикации. - Остальные деньги пойдут на оплату растущих расходов на программу ЕС военной подготовки для украинских солдат, в рамках которой уже было обучено 40 000 военнослужащих (ВСУ. - Ред.)".

Объединение ресурсов для совместных закупок

До вступления в силу нового плана будет действовать переходный период. По приблизительным подсчетам, в текущем году ЕС может предложить странам-членам компенсацию за военную помощь Украине на сумму 7,5 миллиарда евро.

Отмечается, что преимущество этого плана состоит в том, что он позволит странам ЕС, имеющим небольшое количество боеприпасов, объединить ресурсы при совместных закупках. Кроме того, структура фонда позволит избежать регулярных выплат, которые ранее неоднократно Венгрия "блокировала или использовала в качестве рычага, чтобы потребовать что-то взамен", указывают авторы.

При этом двусторонняя помощь, которую Германия и ряд других стран оказывают Украине может быть зачтена в счет их взносов в этот фонд.

Ожидается, что новый план для предоставления Украине военной помощи будет обсуждаться на саммите ЕС 1 февраля, однако принятие окончательного решения по нему, вероятно, займет недели.

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