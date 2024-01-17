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Германия передала Киеву новый пакет военной помощи

Ольга Лебедева
17 января 2024 г.

В очередной пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для танков Leopard 1, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, разведывательные дроны, топливозаправщики и терминалы связи, сообщили в Берлине.

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Танки Leopard 1
В числе переданных вооружений - боеприпасы для танков Leopard 1Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Правительство Германии сообщило о передаче обороняющейся от российского вторжения Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы для танков Leopard 1 (число не названо), 8 бронетранспортеров, средства для обезвреживания боеприпасов (из запасов бундесвера и промышленности), 20 боевых машин пехоты Marder, 15 зенитных самоходных установок Gepard и 149 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, сообщается на официальном сайте федерального правительства во вторник, 16 января.

Кроме того, в пакет включены 3 транспортных средства, 40 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros, 20 рефрижераторов Zetros, 50 терминалов связи SatCom, 5 машин для пограничной охраны, 2500 защитных шлемов и 2000 светодиоидных фонарей, отмечается далее.

Как указывается в заявлении, общий объем военной помощи Украине со стороны Германии в 2023 году составил 5,4 млрд евро, в 2022-м - 2 млрд евро. На ближайшие годы ФРГ уже взяла на себя обязательства по передаче помощи на 10,5 млрд евро, сообщили в Берлине.

Германия почти удвоит военную помощь Украине

Накануне стало известно, что Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Лидеры Германии и США в разговоре "отметили необходимость дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины" в то время, как она продолжает обороняться от агрессии РФ, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Благодаря этому удвоению ФРГ в том числе увеличит расходы на оборону до 2,1 процента своего ВВП и удовлетворит таким образом требование НАТО. США и Германия лидируют по абсолютным показателям помощи, оказанной Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения. ФРГ в числе прочего поставила Киеву танки Leopard, установки ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ним. 

США, по оценке германского Института мировой экономики в Киле (IfW), к концу 2023 года выделили на военную поддержку Украины около 44 млрд евро. Однако в начале 2024 года военная помощь Вашингтона Киеву временно приостановилась из-за разногласий в Конгрессе между республиканцами и демократами. 6 января газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты скоро перестанут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.

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