Шольц и Сунак обсудили дальнейшую поддержку Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор о ситуации в Украине - об этом в пятницу, 19 января, сообщил Шольц на своей страничке в соцсети X . Лондон и Берлин "должны продолжать существенно и устойчиво поддерживать Украину" в развязанной РФ войне, отметил канцлер в публикации.

Факт беседы подтвердил офис британского премьера. Согласно сообщению ведомства, Сунак обсудил с Шольцем свой недавний визит в Киев, в ходе которого он и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для обеих стран. Кроме того, Лондон проинформировал Берлин о том, что в 2024 году выделит как минимум 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 2,9 млрд евро) на военную помощь Киеву.

Шольц и Сунак также обсудили "более широкое сотрудничество" Германии и Великобритании в сфере обороны и безопасносвойна зрк ти, поддержку региональной стабильности на Ближнем Востоке и миграционный кризис в Европе, пишет офис на Даунинг-стрит. Лидеры стран отметили "важность решительных совместных действий на всем континенте для борьбы с бандами преступников, занимающихся контрабандой людей".

Германия в 2024 году выделит 7 млрд евро на военную помощь Киеву

Ранее пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что Берлин почти вдвое увеличит сумму, которую планируется выделить на военную помощь Украине в 2024 году. При проектировании бюджета Германии в конце 2023 года на эти цели было заложено 4 млрд евро, но позднее правительство скорректировало планы.

Благодаря этому, ФРГ среди прочего увеличит расходы на оборону до 2,1 процента своего ВВП - этого требуют стандарты НАТО. Поддержка Киева со стороны Берлина также станет самой объемной с начала войны РФ против Украины - с 22 февраля 2022 года по декабрь 2023-го Германия оказала военную помощь Киеву на сумму около 6 млрд евро.

Европа поддерживает Украину на фоне проблем с помощью от США

В то время как страны Европы увеличивают поддержку Киева, Украина испытывает проблемы с получением военной помощи от Соединенных штатов. В сентябре представители Республиканской партии в Конгрессе США не поддержали планы Белого дома о выделении Киеву 61,3 млрд долларов. Республиканцы требуют, чтобы дополнительные средства также выделили на решение внутренних проблем - укрепление границы страны с Мексикой и борьбу с нелегальной миграцией.

В конце декабря США перевели Киеву последний из одобренных Конгрессом траншей. Газета The New York Times на фоне этого сообщила, что Киев в скором времени перестанет получать от Вашингтона ракеты для ЗРК Patriot.

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