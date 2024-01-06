NYT: США предупредили Киев о перебоях поставок ракет Patriot

В Белом доме и Пентагоне предупреждают, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, но не называют конкретные сроки, пишет The New York Times.

США в скором времени не смогут обеспечить переданные Украине зенитные ракетные комплексы Patriot ракетами-перехватчиками, пишет издание The New York Times в субботу, 6 января. По его данным, с соответствующим предупреждением выступили представители Белого дома и министерства обороны, не назвав конкретные сроки. Стоимость одной такой ракеты варьируется в диапазоне от 2 до 4 миллионов долларов (1,8 - 3,6 млн евро), отмечает газета.

Соединенные Штаты являются лидером по объему помощи Украине, почти два года отражающей военное вторжение России. По оценке германского Института мировой экономики в Киле (IfW), Вашингтон к концу октября 2023 года выделил на военную поддержку Киева уже 43,8 млрд евро, на финансовую помощь - почти 25 миллиардов, а на гуманитарную - 2,5 миллиарда.

Ранее в Белом доме заявляли, что Пентагон использовал 97 процентов из средств, полученных на помощь Украине. Ожидается, что Конгресс США вернется к вопросу поддержки Киева уже в январе, после окончания каникул законодателей.

ВСУ: У Украины истощаются запасы боеприпасов для систем ПВО

В начале января командующий Объединенными вооруженными силами Украины генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев предупредил об острой нехватке боеприпасов для защиты Украины от российских ракетных обстрелов. В настоящий момент боеприпасов для украинских мобильных систем ПВО "достаточно, чтобы выдержать следующие тяжелые атаки", заявил Наев, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украине "естественно нужна помощь западных стран для пополнения запасов ракет". Речь идет "прежде всего о большем количестве боеприпасов".

"Конечно, мы хотели бы иметь больше ракет для Patriot и самих систем", - добавил Наев. По его убеждению, путем участившихся обстрелов Киева, Харькова и других украинских городов российская армия хочет "по-настоящему истощить систему ПВО".

Конгресс США еще не одобрил финансирование новой помощи Киеву

Новое финансирование американской военной помощи Украины возможно только с одобрения Конгресса. Однако представителям Демократической и Республиканской партий пока не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Белый дом просит выделить на помощь Украине 61,3 млрд долларов. Республиканцы отказываются согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на решение внутренних проблем - укрепления границы США с Мексикой и ограничения масштабов нелегальной миграции.

Смотрите также: