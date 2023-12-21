ФРГ уже предоставила Украине военную помощь на 6 млрд евро

По данным Минобороны Германии, только в 2023 году Киев получил вооружения от Германии на 4,34 млрд евро. Кроме того, в ФРГ прошли обучение 10 тысяч украинских военных.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия предоставила Киеву военную помощь на общую сумму 5,97 млрд евро, из них 1,63 млрд евро в 2022 году и 4,34 млрд - в 2023-м. В число поставленных вооружений входят, среди прочего, новейшие комплексы противовоздушной обороны, танки, артиллерийские системы, транспортные средства, бронетранспортеры и боеприпасы, сообщило в четверг, 21 декабря, министерство обороны ФРГ .

Кроме того, Германия передает Украине большое количество оборудования и вооружения для поддержания логистики и стойкости украинских вооруженных сил. Поставки ведутся как из запасов бундесвера, так и напрямую от производителей.

До 2028 года Берлин пообещал поставить вооружения на еще 5 млрд евро

Одновременно германское оборонное ведомство сообщило, что подготовку в ФРГ прошли более 10 тысяч украинских военнослужащих.

Помимо уже переданных Украине вооружений, Берлин в текущем году пообещал Киеву новую военную помощь на 4,929 млрд евро до 2028 года. Как напомнили в Берлине, ФРГ является крупнейшим донором Украины и вторым в мире после США.

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