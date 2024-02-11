Глава МВФ: Война в секторе Газа - угроза мировой экономике

Несмотря на то, что мировая экономика оказалась устойчивой перед различными кризисами, конфликт на Ближнем Востоке может иметь более широкие последствия.

Мировая экономика оказалась "на удивление" устойчивой перед лицом войн и геополитических кризисов и продолжит развиваться, заявила главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае в воскресенье, 11 февраля.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке, однако, может иметь более широкие последствия, считает она. "Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, все еще восстанавливающихся после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб", - сказала Георгиева.

МВФ понизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4 до 2,9 процента. В организации подчеркнули, что перспективы региона крайне неопределенные из-за большого числа рисков. К ним МВФ отнесли угрозу распространения конфликта в секторе Газа на соседние с Израилем страны, а также дальнейшие сбои в торговле, вызванные атаками на суда в Красном море.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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