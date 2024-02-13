В ФРГ рухнул индекс деловых настроений в строительстве

Показатели делового настроения в жилищном строительстве ФРГ упали до самой низкой отметки за все время наблюдений с 1991 года. Компании жалуются на отсутствие заказов и высокие затраты на строительство.

В Германии деловые настроения в сфере жилищного строительства в январе упали до небывало низкого уровня. Индекс настроений снизился до минус 59 пунктов после минус 56,9 пункта в декабре. Это самый низкий показатель за все время наблюдений с 1991 года, сообщил Институт экономических исследований в Мюнхене (ifo) во вторник, 13 февраля.

Ожидания строительных компаний на ближайшие месяцы также оставляют желать лучшего. Индекс деловых ожиданий в отрасли в январе снизился до минус 64,7 пункта после минус 68,9 пункта в декабре. "Перспективы на предстоящие месяцы мрачные. Строительство по-прежнему находится под двойным давлением", - заявил куратор опросов ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe).

Негативные факторы

Одним из негативных факторов, по словам Вольрабе, остается отсутствие заказов - на это жалуются более половины компаний - чуть меньше, чем в декабре. При этом сократилось и количество отмененных заказов, но говорить об изменении тенденции к лучшему еще рано, подчеркнул он. Вольрабе также отметил, что на ситуацию крайне негативно влияют и высокие процентные ставки по бакновским кредитам, и высокие затраты на строительство.

Федеральное объединение предприятий по управлению недвижимостью и жилищного строительства (BFW) в связи с публикацией данных ifo отметило, что в строительстве создалась ситуация, представляющая угрозу для выживания многих фирм.

Глава BFW Дирк Залевски (Dirk Salewski) призвал правительство ФРГ существенно облегчить налоговое бремя строительных компаний и предписания для возведения новых зданий, предупредив, что в противном случае под угрозой краха окажется вся строительная отрасль Германии.

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