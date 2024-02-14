Австрийский полковник: Война в Украине скоро достигнет пика

Военный эксперт Маркус Райснер в интервью DW рассказал о том, что может изменить ход войны в Украине, как на это мог бы повлиять новый главком ВСУ Сырский и что должен сделать Запад.

На фоне отсутствия успехов ВСУ в продвижении на фронте и буксующей военной помощи Украине со стороны США эксперты рассматривают различные сценарии развязанной Россией против Украины войны. Военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии и глава одного из отделов Военной академии в Вене Маркус Райснер (Markus Reisner) регулярно следит за ситуацией на фронте. В интервью DW австрийский полковник прогнозирует наступление кульминационного момента в 2024 году, когда одна из сторон может кардинально изменить ход войны, а также оценивает последствия замены главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским.

DW: Экс-президент США Дональд Трамп шокировал партнеров по НАТО своими словами о том, что не будет защищать от угрозы со стороны России страны, которые платят в бюджет НАТО менее двух процентов своего ВВП. Что будет означать его возвращение в Белый дом для Украины и общей безопасности?

Маркус Райснер: Это вполне можно назвать информационной бомбой. То есть, это заявление - месседж, имеющий огромные последствия. В этом противостоянии между Украиной и Россией нужно понимать, что речь идет, прежде всего, о том, чтобы показать сплоченность между Украиной и западными союзниками в противовес агрессору, которым в этом случае является Россия, а также стоящему за ней Глобальному Югу. И если вероятный будущий кандидат в президенты США так высказывается, то это деструктивно. Это ведь показывает, что единства, очевидно, у Запада нет. Для России это определенная перестраховка, ведь там думают: они на самом деле не настолько едины, как хотят казаться, и стоит дождаться, пока Трамп станет президентом США, и тогда все повернется в лучшую сторону.

- Что касается помощи США Украине, как долго Украина может продержаться без новых американских поставок, получая оружие и боеприпасы только из Европы?

Австрийский полковник Маркус Райснер Фото: BMVL

- Это зависит от конкретных видов вооружений и запасов боеприпасов. Но уже сейчас можно наблюдать отчасти критическую ситуацию. С одной стороны, это касается имеющихся артснарядов на поле боя, на тактически оперативном уровне, где видно, что Россия все чаще имеет преимущество по сравнению с Украиной. А с другой стороны, речь идет о стратегических боеприпасах. Чтобы понять, что может означать прекращение поставок со стороны одного из основных игроков, например США, стоит посмотреть, поняла ли это Украина и что она делает.

По меньшей мере, с конца прошлого года мы видим, что Украина четко решила изменить стратегию. Это нужно знать. Стратегия всегда означает сочетание цели, которую хочешь достичь, путей, ведущих к ней, а также средств, которые ты на этих путях применяешь. И когда средств становится явно меньше, то путем нападения уже идти невозможно, надо переходить в оборону. Это Украина и делает.

То есть, она говорит: хорошо, мы стараемся придержать ресурсы, которых становится все меньше, и оставаться в обороне. Еще одним решающим моментом является то, что мы пытаемся вместе с союзниками запустить на полную нашу собственную оборонную промышленность, чтобы восполнить возможные пробелы. И если в случае с FPV-дронами нам это удается, то в случае с производством артснарядов это очень тяжело, потому что для этого нужны большие заводы. И здесь мы видим, что Европа еще не осознала всю серьезность ситуации. Ведь если США существенно сократят поставки, то Европа пока не в состоянии удовлетворить потребности Украины в артснарядах.

- Украина уже долгое время просит у Германии предоставить крылатые ракеты TAURUS, но Берлин этого до сих пор не сделал. Как вы думаете, произойдет ли это в 2024 году?

- Я хотел бы предостеречь от того, чтобы конкретно фокусироваться на одном виде оружия. Армия - это как механические часы. Они могут показывать точное время только тогда, когда имеются все отдельные детали - от маленького колесика до часовой, минутной или секундной стрелки. Часовая стрелка даст вам приблизительный ориентир, но не покажет конкретное время. Так же и с TAURUS. Это средство, имеющее особые возможности. Но оно может сработать только если иметь платформу, с которой его можно запустить. И это большой вызов, который мы видим на примере Scalp/Storm Shadow. Дело не в количестве или качестве этих видов вооружений, а в имеющихся платформах для их применения. Конкретно речь идет о самолетах Су-24М, а их у Украины всего менее полутора десятков, и они должны постоянно перемещаться по стране, чтобы россияне их не обнаружили.

Так что TAURUS нужно рассматривать в комбинации с платформами, ведь эффект может быть только тогда, когда оружие применяется массированно. То есть, не раз в две недели один-два успешных удара, о которых мы слышим в СМИ, а это должно происходить постоянно, последовательно, чтобы, например, российская логистика, а также командные пункты действительно несли урон. Если это происходит всего раз в 14 дней, то российская армия может постоянно к этому приспосабливаться. Это как одиночные удары в боксе, которые противник может выдержать.

- Ситуация на фронте очень сложная. По оценке немецкой газеты Bild, Украина переживает худший военный кризис с начала полномасштабного вторжения РФ - Киеву не хватает оружия, солдат, технологий и, прежде всего, поддержки со стороны США. Вы с этим согласны?

- Я согласен с этим на 100 процентов. Еще в конце прошлого года я отмечал: если сейчас не произойдет ничего кардинального, то в этом году война достигнет кульминационного момента. С военной точки зрения это означает, что ситуация может радикально измениться в одну или в другую сторону. А значит, в частности, возможность провала Украины в ее обороне от России.

Ситуация на фронте тяжелая. Мы видим, что россияне наступают, как минимум, на 15 направлениях и на каждом из них за последние недели они продвинулись на расстояние до шести километров. Где-то на полкилометра, но наступление происходит. Мы также видим, что Россия все больше отказывается от тактики, которую она в прошлом вынуждена была применять, так как находилась под сильным давлением украинской армии.

Пример: артиллерия. До сих пор предоставленные Западом, очень точные вооружения, давали Украине возможность целенаправленно действовать против российских артиллерийских позиций, фактически делая невозможным скопление российской артиллерии. Учитывая, что у Украины все меньше артснарядов, россияне начинают снова скапливать свою артиллерию. Украина пытается с помощью FPV-дронов держать россиян на дистанции, но не может уменьшить российский артиллерийский огонь, а это усложняет ситуацию.

Ведь солдаты в окопах находятся под российским артиллерийским огнем. А соотношение (артиллерийских позиций. - Ред.) составляет один к пяти, в случае с тяжелой артиллерией даже один к десяти (в пользу России. - Ред.). И это проблема войны на истощение - их (украинские войска. - Ред.) просто перемолят, если они не смогут дать отпор. И именно в этой ситуации мы сейчас находимся.

- Украина пережила смену главнокомандующего вооруженными силами. На смену Валерию Залужному пришел Александр Сырский. Что он, по вашему мнению, сможет сделать лучше своего предшественника?

- Наибольшее отличие между двумя командующими состоит в том, что генерал Залужный выступал, по сути, как интеллектуал, всегда пытаясь самокритично анализировать ситуацию и объяснять, мол: "Нам это необходимо". В то же время он всегда прислушивался к своим солдатам и говорил с ними. В то время как новый главнокомандующий - человек, очень четко реализующий политическую волю, возможно, ценой высоких жертв. Поэтому мне кажется, что его назначение - это, прежде всего, попытка со стороны политического руководства, то есть президента Владимира Зеленского, послать месседж: мы удерживаем отвоеванную территорию, мы не отступаем, нет компромиссов, и новый главнокомандующий генерал Сырский - человек, который это обеспечит.

Интересно, что когда смотришь на окружение нового главнокомандующего, видно, что там есть люди, близкие к Залужному. Так что можно сказать, что есть сбалансированный микс. Дилемма нового главнокомандующего состоит в том, что проблемы старого - это одновременно и его проблемы. А именно ситуация с нехваткой боеприпасов и тому подобное, поэтому он должен попытаться добиться от политического руководства обеспечения этими ресурсами. То есть, он должен требовать реализации того, что Украина недавно объявила с политической стороны - полномасштабного запуска собственного оборонного комплекса. Он должен говорить: мы сейчас действительно хотим видеть производство 50 тысяч FPV-дронов в месяц, чтобы мы имели возможность на фронте противопоставить что-то тому, что россияне применяют против нас.

- Насколько важна тема мобилизации для украинской армии? Способна ли Украина ее реализовать?

- Если посмотреть на историю, то можно увидеть, что государства и народы способны на невероятное, если они находятся в состоянии экзистенциальной борьбы, конфликта, где на кону не просто благо общества, а существование государства. (…) Генерал Залужный постоянно отмечал необходимость компенсации потерь, а также ротаций, чтобы разгрузить солдат, и поэтому он назвал эти цифры (необходимой мобилизации 400-500 тысяч человек на 2024 год. - Ред.). С политической точки зрения это, конечно, непростая тема, ведь (власть. - Ред.) таким образом становится определенного рода оппозицией к населению. Ведь люди хоть в целом и заинтересованы в том, чтобы государство выжило, но не очень хотят лично стоять в окопе.

Но это шаги, на которые государству необходимо идти. Поэтому для многих эта цифра в 500 тысяч человек означает, что еще больше людей должны идти в окопы, чтобы противостоять этой угрозе. На данный момент все указывает на то, что Украина в состоянии это обеспечить. И если учесть, что на российской стороне сейчас воюет около 500 тысяч человек, то становится очевидным, что эти планы нужно реализовывать.

Ведь в противном случае не удастся со временем что-либо изменить. Дилемма состоит в том, что Украина всегда получала достаточно для того, чтобы быть в состоянии вести эту войну, но недостаточно для того, чтобы ее выиграть. А это значит, что нужно постоянно отправлять на фронт новых солдат, ведь эта война постоянно затягивается из-за непринятых решений (по поставкам оружия Украине. - Ред.). Почему некоторые системы вооружений предоставляются только в ограниченном количестве? Почему не доходит до массивных сбоев российской спутниковой системы ГЛОНАСС? Ведь крылатые и баллистические ракеты и иранские дроны - все они преимущественно координируются через данные ГЛОНАСС. Это все вопросы, которые нужно задавать.

Как украинские солдаты вторую зиму живут в окопах To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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