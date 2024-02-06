Украина поможет разработать военно-промышленную стратегию ЕС

Евросоюз должен наладить тесное сотрудничество с Украиной в области вооружений и обороны, а поддержка Киева, защищающегося от российской агрессии, должна быть продолжена "всеми возможными для нас способами", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европарламента во вторник, 6 февраля.

"Заглядывая в будущее, мы должны осмыслить обороноспособность Украины как часть нашей собственной, рассматривать украинскую оборонную промышленность как часть нашей оборонной промышленности. Поэтому мы привлекли Украину к разработке нашей оборонно-промышленной стратегии", - отметила она.

По словам главы Европейской комиссии, это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые европейские оборонные программы в случае необходимости и при согласии Европейского парламента и Евросовета.

"Украина - будущий член нашего Европейского Союза. Поэтому она должна стать гораздо ближе к нам, в том числе в сфере обороны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК: Европа будет поддерживать Украину каждый день войны

Она также призвала страны ЕС продолжать поддерживать Украину, в том числе ради безопасного будущего Европы. Напав на Украину, президент России Владимир Путин "начал борьбу против всех нас - против нашей свободы, самоопределения и демократии". Украина борется не только за себя, но и за Европу, "за все, во что мы верим", указала фон дер Ляйен.

"Европа будет на стороне Украины каждый день войны. И в каждый последующий день. Это и значит быть европейцем", - подчеркнула она.

К марту ЕС поставит Украине более полумиллиона снарядов

Председатель Еврокомиссии напомнила, что ЕС за время полномасштабного российского вторжения в Украину подготовил более 40 000 украинских солдат и отправил Киеву военную технику на сумму 28 миллиардов евро. По ее словам, европейская оборонная промышленность увеличила мощности по производству боеприпасов на 40 процентов. К марту в Украину доставят более полумиллиона артиллерийских снарядов. Еще столько же планируется поставить до конца года.

Кроме того, 1 февраля лидеры всех 27 государств - членов Евросоюза согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро. Эти средства рассчитаны на восстановление и модернизацию страны, а также на ее постепенную интеграцию в Евросоюз с учетом возможного будущего членства. Они предусмотрены на период с 2024 по 2027 годы.

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