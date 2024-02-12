Все зависит от Сырского? Что изменится на фронте в Украине

Перед новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоят сложные задачи. Сможет ли он добиться изменений на фронте? Опрошенные DW эксперты считают, что победа Украины не зависит только лишь от него.

Теперь уже бывший главком Валерий Залужный возглавлял Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 2021 года. За это время под его командованием удалось приостановить полномасштабное вторжение РФ, а также деоккупировать ряд городов и поселков. Сейчас перед Украиной стоят не менее сложные задачи, которые взял на себя новый главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Что он может предложить и каковы риски смены военного руководства Украины в разгар войны?

Необходимость смены главнокомандующего ВСУ

О кадровых изменениях в руководстве ВСУ говорили уже давно. А когда это произошло, начались дискуссии о причинах такого решения. Среди них - якобы желание президента Украины Владимира Зеленского избавиться от его политического конкурента. Ведь Залужный имел высокие рейтинги общественной поддержки. А издание Politico, со ссылкой на свои источники, даже сообщило, что Залужного уволили из-за позиции США.

Якобы существовала напряженность между Пентагоном и Залужным из-за разногласий в стратегии и тактике наступления. По данным издания, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ осуществили один мощный прорыв концентрированными силами в том направлении, которое рекомендовали американские штабные офицеры. Но Залужный решил действовать по своему усмотрению и распределить силы на разные направления. Впрочем, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби недавно опроверг эти утверждения, отметив, что увольнение Залужного является исключительно решением Зеленского.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Так или иначе, но основания для смены главнокомандующего , с военной точки зрения, были, убежден украинский эксперт по международным программам киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. "В 2022 году были суперэффективные операции. А планы переломить ситуацию в 2023 году не были выполнены. Можно говорить о разных причинах - Украине не дали достаточной помощи, существуют недостатки системы мобилизационного обеспечения и тому подобное. Но факт заключается в том, что в 2023 году мы не достигли поставленных задач", - сказал он в разговоре с DW.

Вероятно, 2024 год, по словам Самуся, является последним годом, когда Украина имеет шанс переломить ситуацию. Причиной этого является турбулентность в США, которые при негативном сценарии - возвращении Трампа на пост президента - вообще не будут оказывать помощь Украине, добавляет эксперт. "Насколько я понимаю, Залужный выдвинул определенные условия для того, чтобы он мог гарантировать успех на поле боя так же, как в конце 2022 года. Верховного главнокомандующего такой подход мог не устроить, он решил сменить руководство, чтобы попытаться использовать, возможно, последний шанс переломить ситуацию. Несмотря на то, что у нас, очевидно, не будет того набора сил и средств, о которых говорит Залужный", - предполагает Самусь. Сырский и другие генералы, вероятно, согласились взять на себя ответственность и провести операции в надежде переломить ситуацию на фронте, отмечает эксперт.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что назначение Сырского может свидетельствовать о желании активизировать возвращение украинских территорий в 2024 году. "Сырский - сторонник быстрой маневренной войны наступательного типа, когда для этого есть условия. Было два подхода - Украина должна находиться исключительно в обороне или должна быть готова вести и наступательные действия хотя бы с тактическими достижениями. Как раз назначение Сырского - это и есть ответ на выбранную стратегию", - говорит он в разговоре с DW.

Большой опыт Сырского и расширение полномочий

Опрошенные DW эксперты отмечают большой профессиональный опыт Сырского, который позволит ему работать на новой для себя позиции - главнокомандующего ВСУ. "Я думаю, Сырскому будет не так сложно приступить к исполнению обязанностей, потому что он прошел все ступени военной службы. Он присутствовал на ставках верховного главнокомандующего и понимает, что сейчас происходит на фронте", - отмечает Мусиенко.

Александр Сырский сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

В роли главнокомандующего у Сырского будет больше задач, чем на предыдущей должности командующего Сухопутными войсками, отмечает Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований в Киеве. "Будет планировать кампании и военную стратегию в целом, а не на оперативно-тактическом уровне, как он делал это раньше", - говорит он. При этом, как отмечает генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, Сырский стал главнокомандующим не только Вооруженных сил, а в целом Сил обороны Украины. "То есть, значительно расширяются его полномочия и функциональные обязанности. Из тех кандидатов, которые предлагались, возможно, Сырский наиболее подходит для этой должности. По сравнению с тем же Будановым (главой Главного управления разведки. - Ред.), который является специалистом по спецоперациям," - отмечает он. Также, по словам Романенко, Сырский имеет опыт успешно организованных операций на севере и в Харьковской области. "Будем надеяться, что его назначение повысит эффективность нашего стратегического управления и, в целом, ведения боевых действий", - подчеркнул он.

"Векторы построения победы в войне"

Зеленский уже поставил перед новым главнокомандующим ВСУ ряд задач, среди которых - детальный план действий на 2024 год. "Ожидаю в ближайшее время таких изменений в Вооруженных силах Украины: на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий Вооруженных сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив", - заявил президент.

То, что Сырский это сделает, не сомневается Самусь. "Он является самым опытным генералом ВСУ, если посмотреть на биографию. Отбрасываем эмоции и народную любовь к Залужному, а оцениваем двух генералов как профессионалов. Как раз планировать и применять вооруженные силы Сырский умеет", - отмечает он.

Вторая зима на фронте в Украине Фото: Stringer/REUTERS

Сам Сырский уже очертил основные задачи. "Введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне. Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути", - написал главком в Telegram.

Также Сырский указал, что "жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и есть главной ценностью украинской армии". "Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", - подчеркнул он.

Впрочем, пока рано оценивать Сырского на посту главнокомандующего, отмечает Белесков. "Единственное, что точно сейчас можно сказать - перед ним стоят вызовы. А именно, в очень тяжелых условиях, в частности задержки помощи США, разработать и реализовать эффективную военную стратегию, которая сделает максимальными шансы на победу или усиление переговорной позиции", - отмечает он.

Влияние кадровых ротаций на ход войны

Эксперты по-разному оценивают влияние смены главнокомандующего на ход войны. Так, Романенко обращает внимание на то, что в ситуации, когда РФ проводит стратегическую наступательную операцию, а Украина - оборонительную операцию, даже опытному генералу выполнять новые обязанности очень трудно. "Я считаю, что коней на переправе не меняют. Ведь Сырскому нужно будет время для вхождения в курс дела. Мой опыт показывает, что это требует от месяца и больше. А фактор времени в широкомасштабной войне выходит на уровень стратегический. Поэтому целый месяц - это большой риск", - уверен он.

В свою очередь Самусь отмечает необходимость работать еще с большей активностью, потому что 2024 год может быть последним шансом: или переломить ход войны, или Украину будут принуждать к капитуляции. "Есть достаточно мощная новая команда новых военачальников, которые могут сейчас дать новый импульс реализации задач и проведения операции", - говорит он. Переломом на фронте, по его словам, было бы начало деоккупации Крыма, что нужно сделать до прихода нового президента США. "Если такая обстановка будет создана до начала 2025 года, то у Украины есть большой шанс изменить снова геополитические расклады в мире. Мы один раз уже изменили в феврале 2022 года, когда никто не верил в Украину. Теперь такие же условия надо создать второй раз", - отмечает он.

Протесты в Киеве против отставки Валерия Залужного. 9 февраля 2024 года Фото: Igor Burdyga/DW

Как именно кадровые перестановки повлияют на ситуацию на поле боя, станет понятно во второй половине 2024 года, прогнозирует Мусиенко. "Ближайшие полтора месяца будут очень тяжелыми для фронта. Надо эти атаки отбить, стабилизировать линию фронта и готовиться на вторую половину 24-го года, когда враг несколько остановит свои наступательные действия. Тогда украинские силы могут быть готовы к локальным тактическим наступательным действиям, которые могут перерасти в оперативный успех", - говорит он.

"Не нужно концентрироваться на личностях"

В целом опрошенные DW аналитики призывают не концентрироваться на персоналиях, ведь в большинстве случаев ход войны зависит от ресурсов. "Главный план - сконцентрировать резервы. Ведь сейчас истекают кровью ребята на передовой, тогда как выполнение плана по мобилизации по областям составляет примерно до 10 процентов", - отмечает Романенко.

"Персоналии бесспорно важны, они творят историю, но есть объективные ограничения. Кто бы ни был - Залужный, Сырский, Буданов - он будет находиться в определенных рамках, в частности, относительно поставок вооружений", - отмечает Белесков.

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