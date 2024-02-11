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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками

Даниил Сотников
11 февраля 2024 г.

Президент назначил Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины вместо Александра Сырского, ставшего главкомом.

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Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк и президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Генерал-лейтенант Александр Павлюк и президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidentia/ZUMA/picture alliance

Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе Александра Сырского. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном в воскресенье, 11 февраля.

Накануне правительство Украины освободило Павлюка с должности первого заместителя министра обороны страны в связи с "переходом на другую работу". Павлюк после начала российского вторжения командовал обороной Украины на востоке, сообщает "РБК Украина". С мая 2022 он был заместителем командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, а с февраля 2023 года занимал должность первого заместителя министра обороны.

Другими указами от 11 февраля Зеленский назначил Юрия Содоля командующим объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева, Игоря Скибюка - командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ вместо Максима Миргородского, а Игоря Плахуту - командующим Сил территориальной обороны.

Смена руководства ВСУ Зеленским

Перестановки в военном руководстве Украины начались 8 февраля, когда Владимир Зеленский официально объявил об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначении на его должность бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Президент также сменил начальника Генерального штаба ВСУ и обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего и СНБО Украины. В обоих органах Валерия Залужного заменили на Александра Сырского. Накануне Зеленский также назвал заместителей Сырского и новых заместителей главы Генерального штаба ВСУ.

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