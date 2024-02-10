Зеленский сменил замов главкома ВСУ и главы Генштаба

Президент Украины в своем вечернем обращении объявил о назначении двух новых замов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - полковников Сухаревского и Лебеденко. Замами главы Генштаба стали три бригадных генерала.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Ими стали полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении в субботу, 10 февраля. Днем ранее президент Украины сообщал, что Сырский сам выбрал себе заместителей.

"Вадим Сухаревский - его направление - беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами - и полковник Андрей Лебеденко - его направление - инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем", - представил президент новых замов главкома, уточнив, что "нужна четкая практика работы с новыми технологиями".

Кроме того, Зеленский назначил новых заместителей главы Генерального штаба ВСУ. Ими стали три бригадных генерала: за оперативную работу, штабы и планирование будет отвечать Владимир Горбатюк, за логистику - Алексей Шевченко, а Михаил Драпатый - за подготовку и тренировку военных.

Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ

Накануне президент Украины отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. На его место назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее руководивший Силами территориальной обороны вооруженных сил страны.

Баргилевича Зеленский охарактеризовал как "опытного человека", который "понимает задачи этой войны и украинские цели". Он уточнил, что произвел назначение по предложению недавно назначенного на позицию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Владимир Зеленский также обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего и СНБО Украины. В обоих органах Валерия Залужного заменили на Александра Сырского. Из СНБО вместе с бывшим главнокомандующим ВСУ вывели экс-министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

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