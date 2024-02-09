Как в Украине реагируют на замену главкома ВСУ

Украинские политики благодарят Валерия Залужного в соцсетях, оппозиция предсказывает разлад в армии и неудачи на фронте. DW собрала реакции в Украине на замену главнокомандующего ВСУ.

Замена главнокомандующего Вооруженных сил Украины оставалась интригой почти год: о ней нашептывали источники в Офисе президента и правительстве, к отставке Валерия Залужного призывали провластные депутаты с парламентской трибуны. В конце концов в начале февраля об обновлении командования ВСУ обмолвился сам Владимир Зеленский. Однако окончательное решение он обнародовал в привычной ему манере - уже вечером, после неконкретного сообщения о встрече с генералом и слов благодарности. А объяснял его только избранным журналистам на закрытой встрече не под запись.

"Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде", - написал глава украинского государства в своем Telegram-канале. Впрочем, среди обнародованных еще через час официальных указах документа о новом назначении Залужного не было.

Генералы в своих лабиринтах

Вслед за Владимиром Зеленским его соратники в четверг вечером рассыпались в благодарностях теперь уже экс-главнокомандующему. Но повторяли намеки президента на то, что же стало поводом для отставки. "Ситуация на фронте непростая и требует решительных решений и новых подходов", - отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Нам всем надо удвоить, утроить усилия", - добавил руководитель Кировоградщины Андрей Райкович.

Владимир Зеленский ожидает от Александра Сырского сокращения количества генералов в штабах Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Из всего Офиса президента едва ли не наиболее подробно объяснил причины замены главкома советник Михаил Подоляк. "Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения", - написал он в Telegram, тем самым подтвердив: прошлогодние неудачи на фронте руководство государства предпочитает списывать на стратегическое командование.

Рассказывая о задачах, которые стоят перед новым главнокомандующим Александром Сырским, Зеленский употребил уже привычное слово "перезагрузка" в отношении генералитета. В частности, он призвал убрать "неоправданную численность в штабах". Впрочем, в перечне задач - также повышение технологической оснащенности армии и качества обучения солдат, то есть приоритеты, о которых упоминал в своих последних статьях и Валерий Залужный.

"Сегодня технологии определяют организационную структуру армии и меняют доктрину ведения войны", - прокомментировал в Telegram замену командования один из самых приближенных к президенту чиновников, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. - Вместе с Сырским придет к управлению команда боевых командиров, которые проявили себя в боях, понимают потребности Вооруженных сил и знают, что изменить. Молодые генералы Гнатов, Скибюк, Драпатый и полковники Палиса, Сухаревский, которые не боятся использовать технологии - залог успеха и классная мотивация для всех военнослужащих продолжать строить карьеру в ВСУ".

Повод для политической критики

Граффити с Валерием Залужным появлялись в только что освобожденных городах. Херсон, ноябрь 2022 года. Фото: Igor Burdyga/DW

Упомянутые Федоровым фамилии высшего офицерского состава - малознакомы широкой украинской общественности. Тогда как Валерий Залужный, согласно декабрьскому опросу Киевского международного института социологии, известен 97 процентам украинцев и у 92 процентов вызывал доверие. Для сравнения фамилия генерала Сырского - в то время командующего Сухопутными войсками - почти половине опрошенных была неизвестна. Согласно тому же опросу, 72 процента украинцев негативно отнеслись бы к отставке главнокомандующего.

Собственно такая популярность и могла стать одной из причин для его отставки - Офис президента якобы видел в генерале политического соперника, убеждали ранее DW некоторые политические обозреватели. Сам Валерий Залужный о своих политических амбициях не упоминал.

Однако многие оппозиционные политики использовали его увольнение как повод для критики президента. "Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет", - написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Ошибочное решение, которое будет иметь последствия для государства и народа... С сегодняшнего дня за все возможные неудачи на фронте ответственность несет Офис во главе с лицом, которое отправило в отставку эффективного руководителя Сил обороны", - еще более категорично написала в Facebook депутат Ирина Фриз из "Европейской солидарности", которая входит в состав профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Вечером четверга другие члены комитета - ни от пропрезидентской фракции, ни от оппозиции - не были доступны для комментариев: они или не брали трубки, или отказывались комментировать.

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