Позывной "Барс": что известно о новом главкоме ВСУ Сырском

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Фото: Photoshot/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, освободил Валерия Залужного от занимаемой должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский, который до этого был командующим Сухопутными войсками. "Он имеет успешный опыт обороны - провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления - Харьковская освободительная операция", - мотивировал это решение президент в своем обращении.

Назначение не стало сенсацией: в последние недели после появления в печати сообщений о возможном кадровом обновлении в Генштабе ВСУ, которые впоследствии подтвердил и Зеленский в интервью итальянскому общественному телеканалу Rai1, обозреватели называли Сырского среди наиболее вероятных кандидатов на смену Залужному.

Среди рядовых украинцев фамилия Сырского известна порядком меньше, нежели в экспертной среде. В частности, согласно декабрьскому опросу Киевского международного института социологии (КМИС), Сырский замыкал тройку военачальников с высоким доверием населения.

Среди общего числа респондентов 92 процента выразили доверие Залужному, 60 процентов - главе ГУР МО Кириллу Буданову, 33 процента - Сырскому. Вместе с тем почти половина опрошенных украинцев (48 процентов) не знали, кто такой Сырский.

Опыт службы в Советской армии

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года во Владимирской области. В Украине он проживает с 1980-х годов. В отличие от генерала Залужного, не имеющего опыта службы в Советской армии, Сырский обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище. После выпуска в 1986 году он еще пять лет прослужил в мотострелковых войсках Советской армии. Некоторые военные аналитики, отмечает информагентство Reuters, считают, что его подходы отражают иерархическую советскую подготовку.

Именно за этот факт биографии, как пишет The Washington Post, среди рядовых военных Сырского недолюбливают, считая его командиром советского образца.

Сам же Сырский в одном из интервью, напротив, подчеркивал, что в ВСУ властвуют в корне иные, нежели в современной российской армии, порядки, а жизнь солдата является наивысшей ценностью. "Мы видим, что люди для них пушечное мясо. Это точно не главная ценность российской армии. У нас же совершенно другой подход. Для нас люди - это первая ценность. И не забывать о войсках. Нужно туда ездить, нужно общаться, встречаться с командирами, военнослужащими, сержантами, солдатами. Тогда ты можешь понять, что там происходит, чем живут люди, какие у них проблемы", - сказал Сырский в декабре 2022 года в эфире украинского телеканала 1+1.

Кадровый военный

Александр Сырский - карьерный военный. Переехав в Украину, после провозглашения ее независимости в 1991 году Сырский служил в украинских вооруженных силах и прошел почти все ступени профессиональной военной карьеры, начиная от командира взвода. С началом боевых действий в Донбассе весной 2014 года Сырский был назначен начальником штаба АТО.

Чаще всего его имя упоминалось в связи с координацией выхода украинских военных из окруженного российскими силами Дебальцева в 2015 году, где украинская армия понесла большие потери.

Созданная Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из города. Сырский получил тогда орден Богдана Хмельницкого третьей степени и служебное повышение, а позывной "Барс" также закрепился за военным. Следующим серьезным повышением в карьере Сырского стало назначение командующим Сухопутными войсками ВСУ в 2019 году.

Руководил обороной Киева и контрнаступлением на востоке и юге

Свои самые масштабные операции Сырский осуществил в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Он был одним из главных руководителей операции по обороне Киева. По его поручению, в частности, была развернута двухуровневая оборона города, подорваны мосты и дамба в области. Этот комплекс мероприятий, как считают многие военные обозреватели, существенно усложнил продвижение российской армии. Потерпев неудачу, российские силы вынуждены были отступить.

Александр Сырский под Соледаром Фото: Roman Chop/AP Photo/picture alliance

Прочная украинская оборона и эффективное сопротивление заставили даже многих скептиков, считавших, что Украина не продержится и несколько недель, признать, что они недооценивали потенциал ВСУ и готовности украинцев к борьбе. В апреле 2022 года Сырской был удостоен звания Герой Украины.

В 2022 году военачальник выступал на первых ролях и в ряде других операций: это, в частности, контрнаступления ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, в ходе которых Украина добилась молниеносного прорыва и освобождения своих территорий. Осенью 2022 года и весной 2023-го Сырский руководил обороной Соледара и Бахмута, откуда ВСУ в итоге отступили. Некоторые военные аналитики сомневались, стоила ли борьба за разрушенный город такого количества убитых и раненых. Сырский утверждал, что твердая оборона Бахмута нанесла урон общим военным усилиям России, ослабив группу наемников ЧВК "Вагнер".

Подбитая российская техника под Харьковом Фото: Juan Barreto/AFP

Говоря в июле 2023-го в интервью BBC о том, почему ВСУ не удалось повторить блестящих успехов предыдущих наступлений, Сырский признал трудности, пояснив, что "местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся эта большая территория подготовлена в инженерном плане, много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось".

Ставка на оборону?

Александр Сырский и Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS/picture alliance

Военные обозреватели, комментируя назначение Сырского, отмечают, что в целом у него лучше, нежели у его предшественника на должности, складывались, отношения по линии "Генштаб - политическое руководство". В то же время некоторые эксперты полагают, что в этом назначении резон скорее политический, чем военный.

Так, британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире Times Radio предположил, что смена руководства Генштаба "не окажет большого влияния на сам ход войны, ведь Сырский командовал Сухопутными войсками. Потому здесь обеспечивается преемственность - именно Сырский руководил наступлением на Харьковщине и Херсонщине", - напомнил Кларк, добавив, что смена генералов во время войны - не редкость по разным причинам. "Учитывая текущую ситуацию в Украине с военной точки зрения и высокую вероятность потери Авдеевки, замена одного генерала на другого объясняется тем, что таким образом можно поспособствовать изменению тактики", - отметил он.

Украинские солдаты под Бахмутом Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/Picture Alliance

Изменений в тактике ВСУ под новым руководством не исключает и военный эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange). В эфире ZDF Ланге предположил, что под руководством Александра Сырского ставка в этом году будет сделана на устойчивую оборону. "Полагаю, что Сырский является человеком, очень хорошо знающим российские вооруженные силы, и я так понимаю, что в ситуации, в которой сейчас находится Украина на востоке, важно иметь того, кто разбирается в обороне", - сказал Ланге, добавив, что на данном этапе ВСУ не в состоянии проводить сложные наступательные операции, они должны обороняться в условиях ограниченных ресурсов. А у Сырского большой боевой опыт на востоке. "Это может быть одной из причин, почему он стал сейчас главнокомандующим", - заключает эксперт.

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