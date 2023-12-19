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Генерал Сырский: Ситуация на востоке Украины сложная

Виталий Кропман
19 декабря 2023 г.

Войска РФ наступают по нескольким направлениям. Как указал командующий Сухопутными войсками ВСУ, украинцам "приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава".

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генерал-полковник Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр СырскийФото: Wikipedia/mil.gov.ua

Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей. Об этом во вторник, 19 декабря, написал в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, цель противника понятна – "это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области". "Для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V"", - указывает украинский генерал.

Российские войска также атакуют в направлении Макеевки (Луганская область, Лиманское направление) и Синьковки под Купянском (Харьковская область). В целом, Александр Сырский охарактеризовал ситуацию на восточном участве фронта как "сложную". "Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава", - сообщил командующий, отметив, что российские войска несут большие потери.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 19 декабря говорится о 105 боестолкновениях, произошедших за сутки. При этом, по его данным, только за сутки российские войска потеряли убитыми 1140 человек. Всего же с начала войны потери армии РФ в Украине превысили 348 тысяч военнослужащих.

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