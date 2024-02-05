Мэр Киева Кличко - против возможной отставки Залужного

В то время как Украина борется за свое существование, главное - боеспособность армии и единство общества, заявил Кличко и призвал власти прекратить "политические интриги и внутреннюю борьбу".

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против возможной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которую не исключает президент страны Владимир Зеленский. "Во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, пользующиеся сегодня наибольшим доверием", - написал Кличко в Telegram в понедельник, 5 февраля.

По его словам, сейчас "политика может перевесить здравый смысл и интересы государства". "Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества", - подчеркнул Кличко и призвал прекратить "политические интриги и внутреннюю борьбу". "Бороться сегодня нужно за одно - за победу Украины", - добавил Кличко.

Зеленский признал, что думает об отставке Залужного

Накануне Зеленский впервые открыто признал, что размышляет над заменой главнокомандующего ВСУ. В интервью итальянскому телеканалу Rai1, он заявил, что "размышляет над этой заменой". При этом речь должна идти о масштабной кадровой перезагрузке, причем не только в военной сфере, указал Зеленский. "Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении", - пояснил он.

Сообщения о том, что Залужный может быть отправлен или уже отправлен в отставку, появились в украинских Telegram-каналах 29 января, но были довольно быстро опровергнуты руководством страны. Известно, что между главкомом ВСУ и президентом Украины имеются разногласия по поводу дальнейшей стратегии ведения войны и ряду других вопросов, в том числе и по поводу дополнительного призыва, в ходе которого генерал предложил мобилизовать 500 тысяч человек. Кроме того, увольнение Залужного может стать следствием неудачного украинского контрнаступления летом-осенью 2023 года, в ходе которого ВСУ не удалось вернуть значительных территорий, захваченных РФ.

По информации агентства Reuters, Киев проинформировал Вашингтон о планах уволить Залужного. "В Белом доме сообщили, что это дело Украины - принимать суверенные решения по должностным лицам", - сказал один из источников агентства в администрации президент США.

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