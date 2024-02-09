Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу. На его место назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее руководивший Силами территориальной обороны вооруженных сил страны. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении в пятницу, 9 февраля.

Баргилевича Зеленский охарактеризовал как "опытного человека", который "понимает задачи этой войны и украинские цели". Он уточнил, что произвел назначение по предложению недавно назначенного на позицию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Кроме того, президент Украины добавил, что Сырский уже выбрал себе заместителей. Их имена он называть не стал, но добавил, что "все ребята - боевые, профессиональные. Каждый - с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов".

Кто такой Анатолий Баргилевич

Анатолий Баргилевич - 54-летний генерал ВСУ, уроженец Житомирской области. С начала войны на востоке Украины в 2014 году работал в Главном оперативном управлении Генштаба страны, а затем занимал должность в штабе Антитеррористической операции (АТО).

В 2017 году Баргилевичу было присвоено звание генерал-майора. До начала войны России против Украины он служил заместителем командующего Сухопутных войск Украины. В 2022 назначен начальником штаба группировки войск "Хортица", в октябре 2023 получил должность Командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Отставка Залужного и назначение Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS/picture alliance

В четверг, 8 февраля, в Telegram-каналах Владимира Зеленского и Валерия Залужного одновременно появились посты, свидетельствующие об их личной встрече. Президент Украины поблагодарил Залужного за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы страны. Он также предложил бывшему главкому ВСУ "и в дальнейшем быть в команде".

Залужный в своем посте отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024. "Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям". По результатам встречи, написал Залужный, "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии". Он также поблагодарил "всех, кто рядом": команду Генштаба Украины, Министерства обороны и президента.

Позже Владимир Зеленский официально объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на его должность бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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