Западные эксперты о Сырском и рокировке в Генштабе ВСУ

Перезагрузку в командовании украинской армии активно обсуждают и военные эксперты на Западе. Каких перемен они ожидают от рокировки в Генштабе ВСУ? DW собрала мнения и оценки.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в пятницу, 9 февраля, обнародовал первое обращение после своего назначения на должность. В нем он очертил "будущие векторы построения победы" в войне РФ против Украины и определил первоочередные задачи. Среди них Сырский выделил среди прочего введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как например, применение беспилотных систем и современных средств радиоэлектронной борьбы.

В западных экспертных кругах между тем продолжают обсуждать как подробности отставки генерала Валерия Залужного, так и назначение генерал-полковника Сырского, а также и перспективы хода военных действий после смены военачальника. DW собрала оценки западных экспертов про рокировку в украинском Генштабе.

Политическая калькуляция или военная необходимость?

Сама по себе смена главнокомандующего войсками даже в разгар военных действий не является некой диковинкой, отмечают опрошенные DW обозреватели. В некоторых странах такая ротация даже предусмотрена на законодательном уровне. "Давайте не забывать, что при демократии последнее слово именно за гражданским руководством", - отметила еще до обнародования указа о назначении Сырского в разговоре с DW руководительница Украинского форума в Chatham House Орыся Луцевич.

К тому же, как напомнил в разговоре с DW бывший офицер военной разведки Великобритании, эксперт из университета Портсмута Фрэнк Ледвидж, и в России с начала войны против Украины уже не раз перетасовывали колоду с армейскими командующими. Так и в США в свое время приход Дэвида Петреуса на смену Стэнли Маккристалу во время кампании в Афганистане также никого не удивил, добавляет Ледвидж.

В случае же ожидаемой уже на протяжении нескольких недель отставки популярного в народе и среди военных Залужного политические соображения наложились также и на сложную ситуацию на фронте. "Если на войне все идет хорошо, то руководство не меняют, - отмечает военный эксперт из лондонского Кингс-колледжа Майк Мартин. - Но очевидно, что в прошлом году произошли неудачи. Поэтому смена руководства полезна для изменения направления. А также, думаю, она должна и сигнализировать смену направления".

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

Нового главнокомандующего ВСУ трудно назвать темной лошадкой - фамилия Сырского хорошо известна среди западных военных и обозревателей, ведь до назначения главкомом ранее он командовал Сухопутными войсками и не раз общался с прессой. Вместе с тем среди украинских военных новый командующий вряд ли сравнится по популярности со своим предшественником Валерием Залужным, который, по словам Орыси Луцевич, воспринимался многими чуть ли не как "мифическая фигура".

Потому перед Сырским, выходцем еще из советской армии, одной из первоочередных задач станет умелое выстраивание коммуникации с подчиненными ему войсками. "Насколько мне известно, Сырский, по сравнению с Залужным, более ориентирован на достижение целей и меньше на избежание потерь. И это главное отличие, которое и отражает уровень его популярности в армии", - комментирует Фрэнк Ледвидж.

Как будто опережая подобную критику, новоназначенный главнокомандующий в своем первом обращении заверил, что "жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии".

Ожидать ли резкого поворота на фронте?

Ситуация на фронте этой зимой для украинской армии складывается пока что не лучшим образом - до сих пор буксует вопрос выделения дальнейшей западной помощи, российские войска не оставляют попыток атаковать украинские позиции сразу на нескольких направлениях. Особенно напряженной выглядит ситуация у Авдеевки. "Думаю, имеется общее согласие о том, что наземные бои зашли в тупик и, я полагаю, до президентских выборов в США ничего не изменится, пока не наступит геополитическая ясность уровня поддержки Запада", - говорит Майк Мартин.

Каких шагов ждать в этой связи от нового главнокомандующего Сырского? Фрэнк Ледвидж не сомневается, что тот будет настаивать на том, чтобы украинские войска как можно дольше держали оборону, в частности Авдеевки, "независимо от цены, как это было и во время Бахмутской кампании", что сам Ледвидж, кстати, считает ошибочным подходом.

Военный эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) также ожидает, что при главкоме Александре Сырском ставка в течение этого года будет сделана скорее на надежную оборону. "Думаю, что Сырский является человеком, очень хорошо знающим российские вооруженные силы. И я так понимаю, что в ситуации, в которой сейчас находится Украина на востоке, важно иметь того, кто разбирается в обороне", - сказал Ланге в эфире ZDF, добавив, что на данном этапе ВСУ не в состоянии проводить сложные наступательные операции, должны обороняться, имея при этом ограниченные ресурсы. А у Сырского как раз большой боевой опыт на востоке Украины. "Это может быть одной из причин, почему он сейчас стал главнокомандующим", - резюмирует эксперт.

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