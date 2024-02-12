"Услышьте Трампа, вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО

Заявление бывшего и, возможно, будущего президента США Дональда Трампа о том, что в случае его избрания на этот пост Соединенные Штаты не будут защищать те страны НАТО, которые выделяют недостаточно средств на оборону, вызвали в Германии бурную реакцию как в политических кругах, так и в СМИ.

FAZ: "Украинцы ценой своих жизней дают Европе время"

В комментарии под заголовком "Трамп и Путин. Опасность для Европы" газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет: "Подобные высказывания повышают опасность того, что Путин расширит свою войну, если Трамп вновь станет американским президентом. Единственное, что могут сделать в этой ситуации европейцы: наконец-то начать инвестировать в свою военную безопасность в соответствии с серьезностью положения".

"При этом задача, - продолжает издание, - состоит не в том, чтобы умиротворить Трампа: если понадобится, он придумает те цифры, которые ему нужны. Европейцы в сжатые сроки должны привести себя в такое состояние, которое позволит им превратить любое нападение России на страны НАТО, будь то военное или гибридное, в непредсказуемый риск для Путина. Время для этого им в данный момент дают украинцы ценой своих жизней".

"Трамп не видит угрозы в том, что Россия творит в Украине"

"Прислушайтесь к словам Трампа и вооружайтесь!", - под таким заголовком вышел комментарий в издании Tagesspiegel . "Можно с полным правом ужасаться высказываниям Трампа - и прежде всего тому, что он прямо-таки приглашает агрессора Владимира Путина нападать на другие страны и убивать людей", - пишет издание и приводит слова, прозвучавшие 10 февраля на предвыборном митинге в штате Южная Каролина.

Дональд Трамп в штате Южная Каролина 10 февраля 2024 Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/picture alliance

Выступая на нем, Дональд Трамп заявил, что не станет защищать те страны НАТО, которые не будут выполнять свои финансовые обязательства в сфере обороны, после чего добавил: "Я даже буду поощрять Россию делать все, что ей заблагорассудится".

Из этого немецкое издание делает следующий вывод: "Доктрина Трампа "Америка прежде всего", над быстрым и всесторонним внедрением которой, в случае его возможного второго президентского срока, сейчас работает множество сверхконсервативных стратегов, почти не оставляет сомнений: то, что Россия творит в Украине, Соединенные Штаты при Дональде Трампе не будут рассматривать как экзистенциальную угрозу. Во всяком случае, не как экзистенциальную угрозу для своей собственной страны. И они будут ожидать от европейцев, чтобы они все больше сами занимались своей обороной".

Отсюда и настоятельный призыв Tagesspiegel к своим читателям и к политическим кругам Германии и Евросоюза: "Прислушайтесь к словам Трампа, отнеситесь к ним серьезно и вооружайтесь".

Fokus: "Правительство и общество ФРГ не хотят закупать оружие"

"Настало время наконец проснуться", - пишет в статье под заголовком "Угроза Трампа в адрес НАТО содержит горькую правду для Германии" внешнеполитический эксперт онлайн-портала еженедельника Focus Томас Егер (Thomas Jäger) - профессор Кёльнского университета. Эта горькая правда, поясняет он, состоит в том, что ФРГ недостаточно делает для своей обороны и тем самым для сдерживания вероятного агрессора.

А ведь сдерживание, напоминает ученый, "раньше было фундаментом отношений сверхдержав и должно было бы быть таковым и в отношениях с фашистской Россией. Однако для этого общественность и правительство должны проснуться и принять соответствующие решения о закупке вооружений". Но пока в Германии, по мнению профессора Егера, "ничего такого не происходит. Правительство, очевидно, этого не хочет, а общество не оказывает на него давления".

"Трамп раскачивает всю архитектуру безопасности Запада"

Возможные эпохальные последствия заявления Дональда Трампа информационный портал t-online описывает так: "Внезапно на обозрение всему миру представлен сценарий, который десятилетиями казался немыслимым: Европа впервые со времени Второй мировой войны может оказаться без защиты важнейшего и мощнейшего соучредителя НАТО. Это произойдет в том случае, если Дональд Трамп вновьстанет президентом".

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Фото: Geert Vanden Wijngaert/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

"Угрожая лишить отдельные страны защиты, он раскачивает всю архитектуру безопасности Запада и тем самым всего мира, - поясняет портал t-online. - Ведь она в значительной мере основана на убедительном сдерживании. А Трампу, похоже, видится своего рода система рэкета, при которой США только тогда гарантируют защиту другим странам, когда они выполняют его финансовые или экономические условия. Эта идея представляется совершенно оторванной от прежней системы, которая не в последнюю очередь основана на общих демократических ценностях, что явно отвечало и интересам Америки".

Такое изменение внешнеполитической концепции США явно сыграло бы на руку российскому президенту, предупреждает издание: "Если Путин сможет исходить из того, что США отпадают как страна-защитница, он может задуматься над тем, не напасть ли ему, помимо Украины, и на другие страны в бывшей советской зоне влияния, например на государства Балтии, на Румынию или Польшу".

В заключение t-online дает такой прогноз: "Если в ноябре выяснится, что в Белом доме предстоит смена власти, то Франции, Великобритании и Германии, возможно, придется собраться на историческую встречу. Ее цель: разработать новую архитектуру безопасности для Европы, впервые с 1949 года без американцев".

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