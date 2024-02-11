Столтенберг заверил, что НАТО будет защищать всех союзников

Генеральный секретарь Североатлантического альянса раскритиковал недавние заявления Трампа, не называя его имени. Он заверил, что любое нападение на страну НАТО получит объединенный и мощный ответ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в случае нападения на кого-либо из стран-членов Североатлантического альянса объединенный военный блок встанет на его защиту. Тем самым он подверг критике заявления, которые ставят эту аксиому под сомнение - впрочем, прямо не упомянув Дональда Трампа, который недавно позволил себе такие высказывания. Произнесенные в воскресенье, 11 февраля, на трибуне в Брюсселе слова Столтенберга приводит ряд СМИ, в том числе The Guardian .

"НАТО по-прежнему готова и способна защитить всех союзников, - подчеркнул генсек альянса. -"Любая атака на НАТО приведет к единому и решительному ответу. Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает нашу общую безопасность, включая безопасность Соединенных Штатов, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску", - заявил он. Столтенберг ожидает, что США "останутся сильным и преданным союзником НАТО" независимо от того, кто победит на президентских выборах в стране.

Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО

Накануне экс-президент Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине и рассказал об одной из встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель "крупной страны" спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".

Вновь претендующий на высший государственный пост в США Трамп во время своего президентства неоднократно угрожал выйти из НАТО. Кроме того, американский политик призывал государства довести размер их взносов в бюджет Североатлантического альянса до четырех процентов валового внутреннего продукта.

Белый дом назвал комментарии Трампа "ужасающими и безумными"

Администрация действующего президента США Джо Байдена в тот же день, 10 февраля, резко раскритиковала высказывания Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО в случае нападения России на эти страны. "Поощрение вторжений кровавых режимов" на территорию ближайших союзников Вашингтона "ужасает и тревожит", а также ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, глобальную безопасность и стабильность экономики США, заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

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