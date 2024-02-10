Генсек НАТО призвал нарастить производство оружия в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал нарастить производство вооружения на территории европейских стран-членов альянса. "Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы", - заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованному в субботу, 10 февраля. Нынешние темпы производства, по мнению Столтенберга, подходят для мирного времени, но не для масштабного конфликта.

В то же время генсек НАТО напомнил, что альянс не ищет войны с Россией, но должен подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия. Он подчеркнул, что не дать Владимиру Путину победить в Украине - важная задача: "Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны".

Украина нуждается в военной помощи

В конце января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все, чего Украина достигла за два года войны, окажется в опасности без помощи Соединенных Штатов. В свою очередь, американский Конгресс уже несколько месяцев не может принять законопроект о выделении военной помощи союзникам из-за политических разногласий между представителями Республиканской и Демократической партии.

В то же время федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее заявлял, что Германия не сможет заменить в вопросе помощи Украине США. В этом вопросе с ним солидарен глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz): "Германия, конечно, не может нести эту ответственность за лидерство в одиночку", - считает он.

Недавно американское издание Bloomberg сообщало, что Евросоюз сможет предоставить Украине к 1 марта лишь 600 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона. Причина в постоянных задержках в производстве и опасениях по поводу истощения собственных запасов.

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