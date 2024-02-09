Трамп одержал победу на кокусах республиканцев в Неваде

На собраниях сторонников Республиканской партии в штате Невада Дональд Трамп получил 98 процентов голосов. Ранее добивающийся переизбрания экс-президент добился успехов в штатах Айова и Нью-Гэмпшир.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп, добивающийся переизбрания на посту главы государства, одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, собрав 98 процентов голосов, сообщило агентство AP в пятницу, 9 февраля. Это уже третий успех Трампа после побед в штатах Айова и Нью-Гэмпшир.

Главный соперник Трампа - экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. По словам самой Хейли, республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу Дональда Трампа.

Предварительные выборы в США

Одержав победу на кокусах в Неваде, Трамп обеспечил себе 26 делегатов от этого штата. Он поблагодарил избирателей и выразил мнение, что путь к победе на выборах президента США пройдет через Неваду.

6 февраля в Неваде прошли предварительные выборы (праймериз) Республиканской и Демократической партий США. Трамп в них не участвовал, а Никки Хейли потерпела поражение, проиграв графе "против всех". В Демократической партии победу одержал действующий президент США Джо Байден, набравший 89 процентов голосов.

Уголовное преследование Дональда Трампа

Дональд Трамп - 45-й президент США. За 250-летнюю историю страны он стал первым главой государства, которому предъявлены обвинения по уголовному делу - о попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 году.

В начале февраля федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал Трампу в иммунитете от уголовного преследования. Суд постановил, что после завершения президентских полномочий Трамп стал обычным гражданином с общедоступными способами защиты от уголовного преследования.

Трамп не признает себя виновным. Он обвиняет прокуроров в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. В то же время эксперты почти не сомневаются в том, что Трамп будет выдвинут кандидатом на президентский пост от Республиканской партии. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.

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