Белый дом критикует Трампа за слова об отказе помогать НАТО

Экс-президент США заявил, что не стал бы помогать не платящим взносы в бюджет НАТО странам при нападении России. Белый дом видит в такой позиции угрозу национальной безопасности и экономике США.

Белый дом резко раскритиковал высказывания бывшего президента США Дональда Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО в случае нападения России на эти страны. "Поощрение вторжений кровавых режимов" на территорию ближайших союзников Вашингтона "ужасает и тревожит", а также ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, глобальную безопасность и стабильность экономики США, заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс в субботу, 10 февраля.

Ранее в тот же день Трамп выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине и рассказал об одной из встреч с высокопоставленными представителями Североатлантического альянса. Как следует из слов экс-главы Белого дома, один из президентов "крупной страны" спросил Трампа, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".

Вновь претендующий на высший государственный пост в США Трамп во время своего президентства не раз угрожал выйти из НАТО. Кроме того, американский политик призывал государства довести размер их взносов в бюджет Североатлантического альянса до четырех процентов валового внутреннего продукта.

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