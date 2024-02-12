Боррель: "НАТО не может зависеть от прихоти президента США"

После заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае переизбрания он не будет защищать все страны НАТО, глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель предостерег от отношения к НАТО как к меню в ресторане.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Североатлантический альянс не должен зависеть от прихотей президента США. "НАТО не может быть военным альянсом "a la carte", который зависит от прихоти президента США", - сказал глава внешней политики ЕС в понедельник, 12 февраля, в Брюсселе в ответ на недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа.

"Страны НАТО не могут говорить "да" сегодня и "нет" завтра, когда речь идет о защите альянса. Он либо существует, либо нет", - добавил Боррель.

Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО

10 февраля 77-летний экс-президент Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об одной из своих встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель "крупной страны" спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".

Вновь претендующий на высший государственный пост в США Трамп во время своего президентства неоднократно угрожал выйти из НАТО. Он также часто высказывал мнение, что находит несправедливым, что США вынуждены брать на себя ответственность за оборону 30 других стран-членов, а европейцы не тратят достаточно денег на вооружение. На саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года Трамп призывал все государства блока довести размер их взносов в бюджет Североатлантического альянса до четырех процентов ВВП.

Генсек НАТО заверил, что НАТО будет защищать всех союзников

11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в случае нападения на кого-либо из стран-членов Североатлантического альянса объединенный военный блок встанет на его защиту. Тем самым он также подверг критике заявления, которые ставят эту аксиому под сомнение - впрочем, прямо не упомянув Дональда Трампа.

"НАТО по-прежнему готова и способна защитить всех союзников, - подчеркнул генсек альянса. - "Любая атака на НАТО приведет к единому и решительному ответу. Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает нашу общую безопасность, включая безопасность Соединенных Штатов, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску", - заявил он. Столтенберг ожидает, что США "останутся сильным и преданным союзником НАТО" независимо от того, кто победит на президентских выборах в стране.

Белый дом назвал комментарии Трампа "ужасающими и безумными"

Администрация действующего президента США Джо Байдена 10 февраля резко раскритиковала высказывания Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО в случае нападения России на эти страны. "Поощрение вторжений кровавых режимов" на территорию ближайших союзников Вашингтона "ужасает и тревожит", а также ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, глобальную безопасность и стабильность экономики США, заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

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