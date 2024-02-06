Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Украину

Глава дипломатии ЕС прибыл в Украину из Польши. В Киеве он встретится с Зеленским, Шмыгалем и Умеровым, а также выступит в Верховной раде, сообщили в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину, являющуюся официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. В эту страну он во вторник, 6 февраля, прибыл из Польши.

По словам Борреля, это уже его четвертый визит в Киев с начала полномасштабной войны РФ. "Мы здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС - с военной стороны и с финансовой стороны", - написал он в соцсети X, указав также на новый пакет помощи ЕС и путь реформ Украины в рамках евроинтеграции.

Как сообщила европейская дипломатическая служба , в Украине представитель ЕС пробудет до 7 февраля. В ходе визита Жозеп Боррель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами Верховной рады, указывается в заявлении.

Кроме того, в плане визита - посещение консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (EUAM Ukraine), заявили в Брюсселе.

Помощь Европейского Союза Украине

На саммите в начале февраля страны ЕС согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро. "ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Цель ЕС - вместе с партнерами обеспечить стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины до 2027 года. Эти средства рассчитаны на восстановление и модернизацию страны, а также на ее постепенную интеграцию в Евросоюз с учетом возможного будущего членства.

В качестве условий выделения финансовой помощи в тексте названо то, что Украина должна продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство закона, а также гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств. Помимо этого Еврокомиссия и украинские власти обязаны принимать все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, "по предотвращению, выявлению и устранению случаев мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений", решил Евросовет.

В середине декабря участники саммита ЕС проголосовали за начало переговоров о членстве в Евросоюзе Украины, уже почти два года обороняющейся от российского вторжения.

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