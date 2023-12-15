Вступление Украины в ЕС. Что пишут о решении Брюсселя в ФРГ

Мнения немецких СМИ, комментирующих решение Брюсселя начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, разделились: одни называют его важным и своевременным, другие считают, что оно преждевременно. Обзор DW.

Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. За начало переговорного процесса проголосовали представители всех стран-членов ЕС - за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который покинул зал до голосования, тем самым формально воздержавшись от участия в нем.

Срок начала переговоров не указан: они стартуют тогда, когда подтвердится, что Киев предпринял соответствующие "шаги", изложенные в рекомендациях Европейской комиссии в начале ноября. В то же время премьер-министр Бельгии Александр Де Кро по итогам первого дня заседания в Брюсселе заявил, что ЕС может начать переговоры с Украиной уже 18 декабря.

Мнения немецких СМИ, комментирующих эту тему, разделились: в то время как одни называют сигнал из Брюсселя важным и своевременным, другие считают решение Европейского совета "преждевременным".

"Решение Брюсселя важно для Украины и Еропы"

Немецкая газета Augsburger Allgemeine называет решение Европейского совета "важным сигналом для Украины и ее президента Владимира Зеленского" - особенно на фоне того, что в последнее время поддержка пострадавшей страны оказалась под угрозой срыва. В США республиканцы блокируют выделение крайне необходимых средств. Да и в Европе, спустя почти два года после вторжения Путина в феврале 2022 года, усталость от войны растет. Поэтому сигнал из Брюсселя "поступил как нельзя вовремя", - пишет журналист Петер Мюллер (Peter Müller) в комментарии "Начало переговоров о вступлении в ЕС: победа по очкам для Украины".

Конечно, никто всерьез не ожидает, что Украина быстро вступит в ЕС, констатирует немецкий журналист. Этот процесс займет годы, если не десятилетия. Тем не менее Европа показала, что хочет и дальше противостоять Путину. Поэтому решение Брюсселя является хорошим - как для Украины, так и для Европы, считает издание Augsburger Allgemeine.

"Украина не готова к вступлению в ЕС"

Газета Nordwest-Zeitung, в свою очередь, считает, что время приема Украины в Европейский Союз еще не пришло, и называет решение Европейского совета преждевременным. "ЕС - это сообщество ценностей и (прежде всего) экономическое сообщество. Это не оборонный союз. Об этом нельзя забывать в той спешке, с которой продвигается вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз", - пишет главный редактор газеты Ульрих Шёнборн (Ulrich Schönborn) в комментарии "Почему преждевременное вступление Украины в ЕС было бы неправильным". На его взгляд, есть значительные причины, которые указывают на то, что прием (Украины в ЕС. - Ред.) в соответствии с уставом Европейского Союза невозможен.

Автор комментария перечисляет условия, необходимые для присоединения к ЕС. Среди них - последовательная борьба с коррупцией, свобода прессы и свобода слова, защита меньшинств. Функционирующая рыночная экономика, конкурентоспособная в рамках ЕС. Возможность "реализовать политические, экономические и финансовые цели ЕС в своей стране и развивать их дальше вместе со своими странами-партнерами". "Все это не относится к Украине - и не будет достигнуто в обозримом будущем, - считает Ульрих Шёнборн. - Эмоциональные призывы к скорейшему вступлению Украины в ЕС понятны. Но факты по-прежнему говорят против этого".

"Суммы на вступление Украины в ЕС сильно завышены"

Одно из опасений некоторых стран-членов ЕС, если речь идет о вступлении в Евросоюз Украины, состоит в том, что Украина может поглотить все субсидии из Брюсселя, рассчитанные на поддержку сельскохозяйственной отрасли стран-членов ЕС. Авторы гостевого комментария в одном из самых влиятельных немецких еженедельников Die Zeit развеивают эти опасения. Затраты, в которые обойдется Евросоюзу вступление Украины, намного меньше, чем опасаются государства ЕС, пишут Йоханнес Линднер (Johannes Lindner) и Ту Нгуен (Thu Nguen) из Института Жака Делора - аналитического центра в Берлине, специализирующегося на вопросах, связанных с Европейским Союзом.

"Украина действительно бедная и, в значительной степени, разрушенная страна, находящаяся в состоянии войны. Украина действительно самая густонаселенная страна из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, и ее аграрный сектор в 2021 году вдвое превосходил по площади сельскохозяйственные угодья Германии и Польши. Но опасения, что для поддержания ее сельского хозяйства в случае вступления страны в ЕС понадобятся все субсидии Брюсселя, выделенные для этой отрасли, совершенно необоснованные", - пишут аналитики в комментарии "Затраты Евросоюза в случае присоединения к нему Украины сильно завышены".

Сумма, в которую обойдется Брюсселю вступление в ЕС Украины, в конечном счете, политический вопрос: ведь "как и национальные бюджеты, размер бюджета ЕС не является изначально фиксированным, а пересматривается каждый раз", объясняют далее авторы статьи в Die Zeit. И в случае расширения Евросоюза этот принцип не изменится - при обсуждении суммы бюджета будут учитываться интересы как старых, так и новых стран-членов ЕС. Более того: "в прошлом перевес на переговорах был у первых". "Если Украина присоединится к ЕС, странам-членам Евросоюза придется платить в бюджет ЕС значительно больше лишь в том случае, если они сами решат это делать", - подчеркивают комментаторы еженедельника Die Zeit.

Смотрите также: