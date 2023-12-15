Евросоюз: Вступление Украины будет обсуждаться в два этапа

Европейский Союз начнет организовывать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, когда подтвердится, что Киев и Кишинев предприняли соответствующие "шаги", изложенные в рекомендациях Европейской комиссии, озвученных в начале ноября. Информация об этом указана в опубликованном в четверг, 14 декабря, пресс-релизе Европейского совета по итогам первого дня саммита Евросоюза.

Временные рамки выполнения "шагов по вступлению в Евросоюз" для стран в документе не указаны, равно как и предположительная дата начала переговоров. Решение о том, выполнили ли Украина и Молдова необходимые условия, позднее примут министры иностранных дел ЕС, пишет агентство Reuters. При этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро по итогам первого дня заседания в Брюсселе заявил, что ЕС может начать переговоры с Украиной о членстве уже 18 декабря.

Европейский совет также одобрил предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

В то же время Брюссель отложил начало переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной - до момента, "когда будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства". Страна получила статус кандидата в декабре 2022 года. Северная Македония также должна "выполнить свое обязательство завершить конституционные изменения, упомянутые в заключениях Евросовета от 18 июля 2022 года", прежде чем с ней будет завершен начальный этап переговоров о вступлении в ЕС, указано в пресс-релизе.

Евросоюз продолжит всеобъемлющую поддержку Украины

Полномасштабное вторжение России в Украину стало главной темой саммита ЕС - ему посвящена и большая часть отчета о первом дне встречи.

Так, Евросоюз подтвердил планы о поддержке "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в границах, признанных международным правом". Речь идет о политической, финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке, указывает Евросовет.

Отдельно участники саммита отметили необходимость поддержки импорта зерна из Украины - как через Черное море, так и путем "коридоров солидарности", которые были созданы как альтернатива морскому пути вывоза сельхозпродукции из Украины после выхода РФ из "зерновой сделки".

ЕС также будет оказывать помощь Грузии и Молдове в "решении проблем, с которыми они столкнулись в связи с последствиями войны, развязанной РФ против Украины".

В рамках саммита Европейский совет также приветствовал принятие 12-го пакета санкций, который Евросоюз намерен ввести против Российской Федерации в связи продолжающейся войной против Украины. Документ согласован в рамках отдельного заседания представителей стран ЕС в ночь на пятницу, 15 декабря, пишет агентство Reuters.

Орбан вышел из зала во время голосования о вступлении Украины в ЕС

В преддверии голосования о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что будет выступать против начала процесса. Так как несогласие любой из 27 стран-членов ЕС с каким-либо решением автоматически накладывает на него вето, решение Орбана грозило стать преградой на пути Киева в ЕС.

Однако в момент решающего голосования на саммите премьер Венгрии добровольно покинул зал заседания. Позднее он пояснил, что воздержался от голосования, так как не хотел участвовать, как он выразился, в "плохом решении". При этом голосование признано состоявшимся - отказ от высказывания позиции не считается голосом "против". По данным СМИ, идею выйти из зала предложил Орбану канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Критично относится ко вступлению Украины в ЕС не только Будапешт. После голосования неодобрительно об этой идее высказался премьер-министр Бельгии Александр де Кро, а накануне начала саммита схожее мнение высказывал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который также выступает против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Тем не менее, обе страны на голосовании высказались за начало переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой.

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